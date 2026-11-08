Cómo ver el Rennes-Lille con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 10 8 nov 2026 - 09:00 Roazhon Park

El Rennes recibe al Lille en el Roazhon Park en un partido de la Ligue 1 que enfrenta a dos equipos con trayectorias recientes muy diferentes.

El Rennes de Franck Haise ocupa la quinta plaza y ha atravesado una racha irregular de resultados, entre sus compromisos europeos y su falta de regularidad en la competición nacional. La contundente derrota por 5-2 ante el Niza a finales de octubre supuso un revés, aunque la victoria por 3-0 frente al Estrasburgo demostró que aún puede rendir a su mejor nivel.

El Lille llega en tercera posición bajo las órdenes de Davide Ancelotti, entre el cansancio acumulado en la Champions League y su capacidad de resistencia en la liga. En sus últimos cinco partidos figura una dolorosa derrota por 2-4 ante el Galatasaray en Europa, pero la victoria por 1-0 contra el Lens en la Ligue 1 en su encuentro más reciente le dio una base sobre la que construir.

Los enfrentamientos directos favorecen al Lille, que ha ganado tres de los últimos cinco duelos entre ambos clubes en la Ligue 1. El Rennes no logró vencer al Lille en el Roazhon Park en el partido más reciente de esta serie disputado allí: perdió por 1-2 en marzo de 2026.

Con ambos equipos preocupados por las lesiones y sin que ninguno haya encontrado una regularidad plena, los pequeños detalles podrían decidir el resultado.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver en directo el Rennes-Lille.

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