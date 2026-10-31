Cómo ver el Independiente Medellín vs Alianza FC con una VPN

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Previa del partido

Primera A - Jornada 17 1 nov 2026 - 18:10

Independiente Medellín recibe a Alianza FC en un partido del Clausura de la Primera A de Colombia al que ambos clubes llegan con rachas dispares y presiones diferentes.

El Medellín de Luis Perea llega en un mal momento. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluidas dos derrotas ante Atlético Nacional y una frente a Once Caldas. Su posición en la tabla refleja las dificultades de la plantilla para encontrar regularidad tanto en ataque como en defensa.

Alianza FC, dirigido por Flabio Torres, viaja a Medellín con cierta confianza. Ganó su último partido de Primera A por 1-0 ante Internacional de Bogotá y ha demostrado que puede sacar resultados, aunque su balance en los últimos cinco encuentros sigue siendo irregular.

En la clasificación del Clausura, Medellín ocupa el octavo puesto y Alianza, el decimotercero, por lo que ambos tienen objetivos claros en este encuentro. El equipo local necesita ganar para acercarse a la mitad alta; el visitante necesita puntos para alejarse de la zona baja.

Los enfrentamientos directos entre ambos clubes añaden interés al partido. Los duelos recientes han sido ajustados, con resultados repartidos entre los dos equipos en sus últimos cinco encuentros.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Independiente Medellín vs Alianza FC, incluidos el canal de televisión y las opciones de streaming.

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