¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Major League Soccer
team-logoCF Montreal
Saputo Stadium
team-logoVancouver Whitecaps
¡Mira aquí! Apple TV
Con la colaboración de

Dónde ver en directo el CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps hoy: ¿qué canal televisa el partido y dónde verlo en streaming?

CF Montreal vs Vancouver Whitecaps
CF Montreal
Vancouver Whitecaps
Major League Soccer

Guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el CF Montreal-Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer.

Cómo ver el CF Montreal vs Vancouver Whitecaps con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.
ArgentinaApple TV
ChileApple TV
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

crest
Major League Soccer - Jornada 34
Saputo Stadium

El CF Montreal recibe al Vancouver Whitecaps en el estadio Saputo en un partido de la temporada regular de la Major League Soccer al que ambos llegan en situaciones muy distintas a pocas semanas del final de la temporada.

El equipo de Philippe Eullaffroy ocupa el 15.º puesto de la Conferencia Este, hundido en la parte baja de la clasificación y sin nada ya en juego. Cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos acabaron hace tiempo con cualquier aspiración de disputar la fase final, y al Montreal solo le queda jugar lo que resta de campaña por orgullo.

El Vancouver llega a Montreal como líder de la Conferencia Oeste, y el equipo de Jesper Soerensen afronta este encuentro en un buen momento. El Whitecaps ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y marcó cinco goles al Seattle Sounders FC en su encuentro más reciente, un resultado que demuestra el buen nivel con el que llega al tramo previo a los playoffs.

Para Soerensen, sumar tres puntos a domicilio reforzaría la posición del Vancouver al frente de la Conferencia Oeste. El Whitecaps no puede dar por hecho el triunfo ante un Montreal en dificultades, pero los resultados recientes favorecen claramente al equipo visitante.

Eullaffroy, por su parte, querrá que sus jugadores terminen la temporada con cierta dignidad tras un octubre muy duro. Jugar ante su afición en el estadio Saputo le brinda una oportunidad al Montreal, aunque a estas alturas lo que está en juego es, en gran medida, una cuestión personal.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el CF Montreal vs Vancouver Whitecaps.

Noticias de los equipos y plantillas

CF Montreal contra Vancouver Whitecaps alineaciones probables

Manager

  • P. Eullaffroy

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google