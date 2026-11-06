Cómo ver el CF Montreal vs Vancouver Whitecaps con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - Jornada 34 7 nov 2026 - 16:00 Saputo Stadium

El CF Montreal recibe al Vancouver Whitecaps en el estadio Saputo en un partido de la temporada regular de la Major League Soccer al que ambos llegan en situaciones muy distintas a pocas semanas del final de la temporada.

El equipo de Philippe Eullaffroy ocupa el 15.º puesto de la Conferencia Este, hundido en la parte baja de la clasificación y sin nada ya en juego. Cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos acabaron hace tiempo con cualquier aspiración de disputar la fase final, y al Montreal solo le queda jugar lo que resta de campaña por orgullo.

El Vancouver llega a Montreal como líder de la Conferencia Oeste, y el equipo de Jesper Soerensen afronta este encuentro en un buen momento. El Whitecaps ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y marcó cinco goles al Seattle Sounders FC en su encuentro más reciente, un resultado que demuestra el buen nivel con el que llega al tramo previo a los playoffs.

Para Soerensen, sumar tres puntos a domicilio reforzaría la posición del Vancouver al frente de la Conferencia Oeste. El Whitecaps no puede dar por hecho el triunfo ante un Montreal en dificultades, pero los resultados recientes favorecen claramente al equipo visitante.

Eullaffroy, por su parte, querrá que sus jugadores terminen la temporada con cierta dignidad tras un octubre muy duro. Jugar ante su afición en el estadio Saputo le brinda una oportunidad al Montreal, aunque a estas alturas lo que está en juego es, en gran medida, una cuestión personal.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el CF Montreal vs Vancouver Whitecaps.

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