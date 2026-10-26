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Cómo ver el Al Qadsiah vs Al-Sadd con una VPN

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Cobertura internacional

Previa del partido

AFC Liga de Campeones - Jornada 3 26 oct 2026 - 14:15

Al Qadsiah recibe a Al-Sadd en la Liga de Campeones Élite de la AFC. El equipo de Brendan Rodgers busca resarcirse en el escenario continental tras una semana difícil en la competición nacional.

Qadsiah llega a este encuentro tras perder 2-3 ante Al Hilal en la Liga Profesional Saudí, su primera derrota en las últimas semanas después de una buena racha que le había llevado a lo más alto de la clasificación. El resultado dolerá, pero la Liga de Campeones Élite de la AFC le ofrece una oportunidad inmediata para pasar página.

El Al-Sadd de Razvan Lucescu llega en un mal momento de forma se mire por donde se mire. El equipo catarí ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos entre la Stars League y la Liga de Campeones Élite de la AFC, ha encajado goles con facilidad y le está costando encontrar la regularidad.

La única victoria de Al-Sadd en esos cinco partidos llegó ante Al-Shahaniya, y ya ha perdido contra Al Hilal en esta competición. La diferencia entre el estado de forma actual de ambos equipos es clara.

La afición de Qadsiah en su estadio, el Príncipe Saud bin Jalawi, esperará una reacción de los jugadores de Rodgers. Los locales han demostrado que pueden marcar varios goles en un mismo partido: en su reciente racha figuran una victoria por 5-0 ante Al Kholood y otra por 2-1 frente a Abha.

Para Al-Sadd, esta es una oportunidad de frenar una caída que le ha llevado al 16.º puesto de la clasificación del grupo Oeste. El equipo de Lucescu necesita sumar puntos con urgencia si quiere seguir teniendo opciones en la competición.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver en directo el Al Qadsiah vs Al-Sadd.

Novedades de los equipos y plantillas

Brendan Rodgers no ha confirmado el once inicial de Al Qadsiah y, por el momento, no hay información sobre lesiones o sanciones en el equipo local. Se añadirán novedades cuando se acerque el inicio del partido y haya más claridad sobre la disponibilidad de la plantilla.

La información sobre la plantilla del Al-Sadd de Razvan Lucescu tampoco está confirmada por ahora, y no consta ninguna lesión ni sanción. Se ofrecerán más novedades del equipo a medida que estén disponibles.

Estado de forma

Al Qadsiah ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos, con 11 goles a favor y siete en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-3 ante Al Hilal en la Liga Profesional Saudí, que puso fin a una racha en la que había ganado 1-0 a Al-Taawoun y 5-0 a Al Kholood. El empate fue contra Pakhtakor Tashkent en la Liga de Campeones Élite de la AFC.

Al-Sadd ha ganado uno y perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con siete goles a favor y 12 en contra. Su única victoria fue por 4-0 ante Al-Shahaniya en la Stars League. En sus dos encuentros más recientes ha encadenado derrotas, incluida una por 2-3 ante Al-Duhail y otra por 0-2 frente a Al Hilal en esta competición.

Historial de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos entre Al Qadsiah y Al-Sadd. Se añadirá más información histórica a medida que esté disponible.