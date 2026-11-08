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Eredivisie - Jornada 12 8 nov 2026 - 10:45 Kooi Stadium

Transmisión del SC Cambuur - PSV: canal de televisión y opciones para verlo en directo por internet

El partido entre el SC Cambuur y el PSV se puede seguir en directo a través de Canal+ y ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). A continuación encontrarás las opciones para ver por internet este encuentro de la Eredivisie.

Noticias de los equipos y convocatorias

El SC Cambuur no podrá contar por lesión con Jasper Meijster, Jamal Amofa ni Damian Westerhof. Por lo demás, el entrenador Johan Plat dispone de su previsible once titular, con Jason Ceka e Ilyes Hamache, entre otros, en ataque.

El PSV tiene una lista de bajas más larga: Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Sami Ouaissa, Alassane Plea, Sam Lammers y Paul Wanner no están disponibles. Se espera que Peter Bosz alinee un once con Matej Kovar bajo palos y Ruben van Bommel y Kodai Sano en el centro del campo.

Estado de forma reciente

El SC Cambuur atraviesa un excelente momento de forma: ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha empatado uno. Su encuentro más reciente se saldó con una victoria por 4-0 ante el Go Ahead Eagles, y anteriormente derrotó al Willem II por 6-1. En esos cinco partidos, el Cambuur marcó catorce goles y encajó solo dos.

El PSV ganó dos de sus últimos cinco partidos, empató uno y perdió dos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Club Brujas en la Champions League, después de vencer por 7-0 al Willem II en la Eredivisie. En esos cinco encuentros, el PSV marcó diez goles y encajó cuatro.

Enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 12 de marzo de 2023 en la Eredivisie, cuando el PSV ganó en casa al SC Cambuur por 5-2. De los cinco enfrentamientos directos disponibles, el PSV ganó tres y el Cambuur uno, con una victoria de los frisones en casa (3-0 el 1 de octubre de 2022).

Clasificación

En la Eredivisie, el SC Cambuur ocupa actualmente la décima posición, mientras que el PSV es tercero.