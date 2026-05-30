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Dónde ver el PSG - Arsenal: canal de TV, streaming en vivo, hora de inicio y racha actual de ambos equipos

Paris Saint-Germain vs Arsenal
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Arsenal
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Dónde ver el partido París Saint-Germain–Arsenal y últimas noticias de ambos equipos.

Voetbalzone te ofrece un resumen con toda la información sobre el partido, incluyendo opciones para verlo por TV y en línea.

Retransmisión del París Saint-Germain - Arsenal: canal de televisión y streaming en directo.

La final de la Champions League entre el PSG y el Arsenal se podrá ver en directo por Ziggo Sport, RTL y Canal+. A continuación, las opciones para ver el partido.

Ziggo Go

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Noticias y alineaciones

Paris Saint-Germain contra Arsenal alineaciones probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formación
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
39M. Safonov51W. Pacho5Marquinhos33W. Zaire-Emery25N. Mendes87J. Neves17Vitinha8F. Ruiz14D. Doue10O. Dembele7K. Kvaratskhelia1D. Raya3C. Mosquera33R. Calafiori6Gabriel2W. Saliba19L. Trossard49M. Lewis-Skelly7B. Saka41D. Rice8M. Oedegaard29K. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-3-3
Paris Saint-Germain

Once inicial

Arsenal

Manager

  • Luis Enrique
  • M. Arteta

Lesiones y suspensiones

Luis Enrique no podrá contar en Budapest con Nuno Mendes, Willian Pacho, Quentin Ndjantou, Lucas Chevalier y Ousmane Dembélé. El once previsto del PSG es: Safonov; Beraldo, Marquinhos, Lucas Hernández; Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Ramos y Kvaratskhelia. No hay sancionados.

En el Arsenal, Ben White, Jurrien Timber y Noni Madueke se pierden el partido por lesión. Arteta podría alinear a Raya; Mosquera, Calafiori, Gabriel, Saliba; Trossard, Lewis-Skelly, Saka, Rice; Eze y Gyökeres. Si hubiera modificaciones, se actualizarán aquí.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma

PSG
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

ARS
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/1
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

El PSG llega a la final con resultados irregulares en la Ligue 1: ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1 de sus últimos 5 partidos —el más reciente, una derrota 2-1 en casa ante el Paris FC—. Antes vencieron 2-0 al Lens y 1-0 al Brest, y en la Champions empataron 1-1 con el Bayern. En cinco duelos marcaron seis goles y encajaron siete.

El Arsenal llega en excelente forma. Los Gunners han ganado los últimos cinco partidos, entre ellos el 1-0 al Atlético en la Champions y el 3-0 al Fulham en la Premier. El más reciente, un 1-2 en casa del Crystal Palace, confirma la tendencia: el Arsenal ha marcado en los cinco encuentros y ha dejado su portería a cero en dos.

Enfrentamientos directos

PSG

Últimos partidos

ARS

2

Victorias

2

Empates

1

Victoria

6

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

PSG y Arsenal se han enfrentado cinco veces en la Liga de Campeones. En mayo de 2025, el PSG ganó 2-1 en casa tras el 0-1 inicial del Arsenal, y avanzó a la final. Antes, en octubre de 2024, el Arsenal venció 2-0 como local. En la fase de grupos de 2016 empataron 1-1 en París y 2-2 en Londres. En cinco duelos, PSG venció en dos, Arsenal en uno y hubo dos empates.

Clasificación

El Arsenal terminó primero en su grupo, mientras que el PSG quedó undécimo, lo que ha marcado caminos muy distintos hacia la final.

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