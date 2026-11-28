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Eredivisie - Jornada 14 29 nov 2026 - 10:45 MAC3PARK Stadion

Dónde ver el PEC Zwolle - AZ: televisión y streaming en directo

Puedes seguir el PEC Zwolle - AZ en directo a través de los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming. Elige la opción que se ajuste a tu suscripción y disfruta del partido en directo.

Noticias de los equipos y convocatorias

El PEC Zwolle no puede contar con Givaro Rahajaan, Gilles van der Wal ni Filip Krastev por lesión. No se han comunicado sanciones. La alineación prevista de Pastoor está formada por Jasper Schendelaar, Simon Graves, Damian van der Haar, Jan Buerger, Nick Viergever, Younes Namli, Ryan Thomas, Dylan Mbayo, Ibrahim Cissoko, Nick Fichtinger y Sydney van Hooijdonk.

El AZ no puede contar con Stije Resink, Weslley Pinto, Jeroen Zoet, Jizz Hornkamp, Kees Smit, Lewis Schouten, Mexx Meerdink ni Elijah Dijkstra por lesión. Tampoco hay sanciones en su caso. El once previsto de Echteld es Jari De Busser, Mateo Chavez, Wouter Goes, Seiya Maikuma, Wesley Hoedt, Peer Koopmeiners, Calvin Stengs, Dave Kwakman, Ayoub Oufkir, Ro-Zangelo Daal y Bendeguz Kovacs. Podría haber novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma reciente

El PEC Zwolle ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha empatado dos y ha perdido uno (V-E-D: 2-2-1). En el más reciente venció al Telstar por 1-3. Antes empató 1-1 con el Willem II y ganó 1-0 al ADO Den Haag. En esos cinco encuentros, el Zwolle marcó seis goles y encajó otros seis.

El AZ ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos (V-E-D: 3-0-2). El más reciente fue una victoria por 2-4 a domicilio ante el Sparta Praga en la Europa League. Antes ganó 1-5 en casa del Sparta Rotterdam y 4-3 al FC Groningen. El AZ marcó 12 goles y encajó 11; además, perdió 1-2 ante la Juventus y 1-0 ante el Ajax.

Enfrentamientos directos

El último enfrentamiento fue el 17 de enero de 2026 en la Eredivisie. El PEC Zwolle ganó entonces 3-1 al AZ en casa. En los cinco duelos más recientes, el Zwolle ganó dos veces, el AZ otras dos y un partido terminó en empate (2-2). El Zwolle marcó nueve goles en esa serie y el AZ, diez.

Clasificación

En la Eredivisie, el PEC Zwolle ocupa la undécima posición, mientras que el AZ es cuarto.