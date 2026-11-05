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Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 12:45 Stadion De Goffert

Retransmisión del NEC - Omonia Nicosia: canal de televisión y opciones para verlo en directo online

El duelo entre el NEC y el Omonia Nicosia podrá seguirse en directo a través de Ziggo Sport y Ziggo Go. A continuación, encontrarás las opciones para ver el partido por streaming o televisión.

Noticias de los equipos y convocatorias

Dick Schreuder prepara al NEC para este duelo de la Europa League. Por el momento no hay información oficial sobre lesiones o sanciones en el equipo local. Se esperan más datos a medida que se acerque el partido.

La situación es la misma en el Omonia Nicosia: el entrenador Henning Berg aún no ha anunciado su convocatoria y no hay bajas confirmadas. Se añadirán novedades en cuanto los clubes informen sobre sus equipos.

Estado de forma reciente

El NEC ha atravesado una etapa irregular, con dos empates, una victoria y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el sc Heerenveen en la Eredivisie. La victoria a domicilio frente al Dinamo Zagreb (2-4) fue el punto álgido de esa serie. En los cinco partidos, el NEC marcó nueve goles y encajó seis.

El Omonia Nicosia mostró una trayectoria similar: dos victorias, un empate y dos derrotas. Su último partido, un triunfo en casa ante el AEL Limassol (2-0), dio un impulso positivo al equipo. La dura derrota en casa por 1-4 frente al Benfica en la Europa League ilustra la vulnerabilidad del conjunto chipriota al más alto nivel. El Omonia marcó siete goles y encajó nueve en cinco partidos.

Enfrentamientos directos

No hay registros disponibles de enfrentamientos anteriores entre el NEC y el Omonia Nicosia. Este duelo de la Europa League marca un nuevo capítulo para ambos clubes.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, el NEC ocupa la vigésima posición, mientras que el Omonia Nicosia está en el undécimo puesto.