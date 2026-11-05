¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Europa League
team-logoNEC Nimega
Stadion De Goffert
team-logoOmonia Nicosia
¡Mira aquí! Disney+ Premium Chile
Con la colaboración de

Dónde ver el NEC - Omonia Nicosia: canal de televisión, retransmisión en directo por internet, hora de inicio y estado de forma reciente de ambos equipos

NEC Nimega vs Omonia Nicosia
NEC Nimega
Omonia Nicosia
Europa League

Un resumen de dónde ver el partido entre el NEC y el Omonia Nicosia, además de las últimas novedades de los equipos.

¿Quiere acceder con mayor seguridad a su servicio de streaming habitual, o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) puede resultarle útil.

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Elija una VPN fiable. Escoja un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
EspañaMovistar+
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de emisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
crest
Europa League - Jornada 4
Stadion De Goffert

Retransmisión del NEC - Omonia Nicosia: canal de televisión y opciones para verlo en directo online

El duelo entre el NEC y el Omonia Nicosia podrá seguirse en directo a través de Ziggo Sport y Ziggo Go. A continuación, encontrarás las opciones para ver el partido por streaming o televisión.

Ziggo Go

Ziggo Go

Véalo aquí

Ziggo Sport

Ziggo Sport

Véalo aquí

Noticias de los equipos y convocatorias

NEC Nimega contra Omonia Nicosia alineaciones probables

Manager

  • D. Schreuder

Dick Schreuder prepara al NEC para este duelo de la Europa League. Por el momento no hay información oficial sobre lesiones o sanciones en el equipo local. Se esperan más datos a medida que se acerque el partido.

La situación es la misma en el Omonia Nicosia: el entrenador Henning Berg aún no ha anunciado su convocatoria y no hay bajas confirmadas. Se añadirán novedades en cuanto los clubes informen sobre sus equipos.

Estado de forma reciente

NEC

NEC - Formulario

LES
D1-1
SIT
D2-2
DZG
W2-4
GRO
D2-2
HEE
L1-0
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
OMO

OMO - Formulario

CEL
W0-3
ONI
D2-2
BEN
L1-4
AEK
L2-0
AEL
W2-0
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El NEC ha atravesado una etapa irregular, con dos empates, una victoria y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el sc Heerenveen en la Eredivisie. La victoria a domicilio frente al Dinamo Zagreb (2-4) fue el punto álgido de esa serie. En los cinco partidos, el NEC marcó nueve goles y encajó seis.

El Omonia Nicosia mostró una trayectoria similar: dos victorias, un empate y dos derrotas. Su último partido, un triunfo en casa ante el AEL Limassol (2-0), dio un impulso positivo al equipo. La dura derrota en casa por 1-4 frente al Benfica en la Europa League ilustra la vulnerabilidad del conjunto chipriota al más alto nivel. El Omonia marcó siete goles y encajó nueve en cinco partidos.

Enfrentamientos directos

No hay registros disponibles de enfrentamientos anteriores entre el NEC y el Omonia Nicosia. Este duelo de la Europa League marca un nuevo capítulo para ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
W
W
W
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
L
W
W
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
13
LyonLyonOL
320156-16
L
W
W
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
31113304
W
D
L
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
20
NEC NimegaNEC NimegaNEC
311158-34
W
D
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
311136-34
D
L
W
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
W
L
L
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
W
L
L
24
AC MilánAC MilánMIL
310245-13
L
W
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
L
D
L
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
L
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Europa League, el NEC ocupa la vigésima posición, mientras que el Omonia Nicosia está en el undécimo puesto.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google