Eredivisie - Eredivisie Stadion De Goffert

Voetbalzone te ofrece un resumen con toda la información sobre el partido, incluyendo opciones para verlo por TV y en directo por Internet.

Retransmisión NEC - Go Ahead Eagles: canal de televisión y streaming en directo.

El partido se podrá ver en directo por ESPN a través de Ziggo. Los suscriptores pueden acceder a la plataforma de ESPN; los nuevos espectadores pueden registrarse mediante el enlace a continuación.

Si estás fuera de los Países Bajos y quieres usar tu servicio de streaming habitual, una VPN te permite eludir las restricciones geográficas conectándote a un servidor en una región compatible. Así podrás ver el partido en tu plataforma como de costumbre.

Cómo ver los partidos desde cualquier lugar con NordVPN

Si estás en el extranjero, usa una VPN como NordVPN para conectarte de forma segura y ver los partidos en tu plataforma de streaming habitual.

Noticias y alineaciones de los equipos.

En el NEC, F. Entius es baja por lesión. No hay sancionados. Alineación probable: G. Crettaz; E. Dasa, D. Fonville, B. Nuytinck, N. Lebreton; S. Ouaissa, K. Sano, D. Nejasmic; P. Sandler, T. Chery, B. Linssen.

El Go Ahead Eagles viaja a Nimega sin los lesionados P. Saathof, G. Nauber y R. Weijenberg; no tiene sancionados. La alineación prevista del Go Ahead Eagles es: J. De Busser; A. Adelgaard, A. Sampsted, J. Kramer, J. Dirksen; S. Tengstedt, J. Breum, V. Edvardsen; M. Suray, M. Meulensteen, S. Sigurdarson. Cualquier cambio se confirmará justo antes del inicio.

Estado de forma reciente

En sus últimos cinco partidos, el NEC sumó una victoria, tres empates y una derrota. Cayó 2-1 ante el FC Groningen el 10 de mayo, y antes empató 1-1 con Telstar y FC Twente. Marcó seis goles y encajó nueve.

El Go Ahead Eagles ha ganado uno, empatado tres y perdido uno de sus últimos cinco encuentros en la Eredivisie. Su último encuentro terminó con una derrota 1-4 en casa ante el PSV el 10 de mayo. La única victoria fue un 5-0 sobre el PEC Zwolle el 5 de abril. Además, empató 0-0 con AZ y FC Groningen, y 2-2 con Sparta.

Enfrentamientos directos

El último encuentro entre ambos clubes fue el 5 de octubre de 2025, con empate 1-1 en la Eredivisie. Antes, el 9 de marzo de 2025, el Go Ahead Eagles ganó 3-2 en casa del NEC. En los cinco últimos duelos, el Go Ahead Eagles venció dos veces, el NEC una y hubo dos empates. El marcador más holgado fue el 5-0 del Go Ahead Eagles el 7 de diciembre de 2024.

Clasificación

En la tabla de la Eredivisie, NEC es cuarto y Go Ahead Eagles duodécimo.