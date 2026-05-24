Premier League - Premier League Etihad Stadium

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Retransmisión del Manchester City - Aston Villa: canal de televisión y streaming.

En los Países Bajos se podrá ver en directo por Viaplay. A continuación, las opciones de streaming y el canal de TV para este partido de la Premier League.

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Noticias y alineaciones

En el Manchester City, Pep Guardiola alineará a Gianluigi Donnarumma en la portería, una defensa con Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Matheus Nunes y Nico O'Reilly, y un ataque formado por Jeremy Doku, Rodrigo Hernández, Mateo Kovačić, Bernardo Silva y Antoine Semenyo detrás de Erling Haaland. No hay lesiones ni sanciones en el local. En el Villa, Alysson Edward y Boubacar Kamara se pierden el partido por lesión. Se prevé que Emery alinee a Damián Martínez en la portería, una defensa con Matty Cash, Lucas Digne, Pau Torres y Ezri Konsa, un centro del campo formado por Youri Tielemans, Victor Lindelöf, Emiliano Buendía, Morgan Rogers y John McGinn, con Ollie Watkins en punta. Cualquier cambio de última hora se reflejará aquí.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 44 B. Kamara

Estado de forma reciente

El Manchester City ha mostrado un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos. Ha logrado tres victorias, entre ellas un 3-0 al Crystal Palace y un 3-0 al Brentford en la Premier League, pero también ha empatado dos veces. El último fue un 1-1 ante el AFC Bournemouth, y el 3-3 contra el Everton a principios de mayo expuso su fragilidad defensiva. En cinco partidos marcó diez goles y encajó cinco.

El Aston Villa de Emery ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros: 4-2 al Liverpool, 4-0 al Nottingham Forest en la Europa League y 3-0 al Friburgo también en Europa. Solo cayó 1-2 ante el Tottenham y empató 2-2 con el Burnley.

Enfrentamientos directos

El último duelo fue en octubre de 2025, con victoria 1-0 del Aston Villa en casa. En los últimos cinco partidos de la Premier, cada equipo ganó dos veces; el City se impuso 4-1 en abril de 2024. El Villa también ganó 2-1 en casa en diciembre de 2024, lo que confirma la igualdad reciente.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Manchester City es segundo y el Aston Villa cuarto. El encuentro puede afectar directamente a la clasificación final.