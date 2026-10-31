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Serie A
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Stadio Benito Stirpe
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Dónde ver el Frosinone-Torino en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Frosinone vs Torino
Frosinone
Torino
Serie A

Cómo ver el partido de Serie A entre Frosinone y Torino: horario de inicio y novedades de los equipos

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Serie A - Jornada 10
Stadio Benito Stirpe

El Frosinone-Torino se emite en exclusiva por DAZN, que posee los derechos de los 380 partidos de la Serie A 2026/27. A continuación encontrarás las opciones para suscribirte y seguir el encuentro en directo.

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El Estadio Benito Stirpe de Frosinone acoge el duelo de Serie A entre el Frosinone de Massimiliano Alvini y el Torino de Ignazio Abate, correspondiente a la décima jornada de la temporada 2026/27.

El Frosinone llega a esta cita en plena forma. El equipo de Alvini goleó 5-1 al Lecce en la última jornada y confirmó que tiene uno de los ataques más prolíficos del campeonato. Recién ascendido, el Frosinone ocupa puestos europeos y no parece dispuesto a ceder terreno.

El Torino, por su parte, debe asimilar la derrota por 1-3 sufrida en casa ante el Como, un resultado que puso fin a una racha de tres victorias consecutivas. El Torino sigue siendo un equipo sólido, pero la visita al Benito Stirpe se presenta de todo menos fácil.

Abate cuenta con un grupo que en las semanas anteriores había demostrado carácter y regularidad, con Adams y Simeone como pareja de ataque confirmada. Sin embargo, el técnico del Torino tendrá que prescindir de varios jugadores por lesión.

Por el otro lado, Alvini puede contar con una plantilla casi al completo y con un entorno entusiasmado por los últimos resultados. El Frosinone juega con el hambre de quien sabe que puede lograr algo histórico esta temporada.

Para saber cómo seguir el partido en directo por televisión y streaming, aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Noticias de los equipos

Frosinone contra Torino alineaciones probables

4-2-3-1
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Formación
Torino crest
Torino
TOR
3-5-2
L. PalmisaniL. PalmisaniG. CalvaniG. CalvaniG. BracagliaG. BracagliaA. OyonoA. OyonoG. CittadiniG. CittadiniG. CaloG. CaloP. MasiniP. MasiniG. KvernadzeG. KvernadzeR. SchmidR. SchmidF. GhedjemisF. GhedjemisA. RaimondoA. RaimondoL. PerriL. PerriA. IsmajliA. IsmajliP. ComuzzoP. ComuzzoS. CocoS. CocoA. CacciamaniA. CacciamaniD. BragancaD. BragancaR. BelghaliR. BelghaliN. VlasicN. VlasicK. Fitz-JimK. Fitz-JimG. SimeoneG. SimeoneC. AdamsC. Adams
Torino crest
Torino
TOR
4-2-3-1
Frosinone

Once inicial

Torino

Manager

  • M. Alvini
  • I. Abate

En el Frosinone, la única baja es Florian Grillitsch. Alvini podría alinear a Lorenzo Palmisani bajo palos, con Gabriele Calvani, Gabriele Bracaglia, Anthony Oyono y Giorgio Cittadini en defensa. En el centro del campo estarían Giacomo Calo, Patrizio Masini, Giorgi Kvernadze, Romano Schmid y Fares Ghedjemis, con Antonio Raimondo en ataque.

El Torino tiene cuatro bajas por lesión: Niccolò Fortini, Rolando Mandragora, Franco Israel y Ricardo Rodriguez. Abate podría apostar por Lucas Perri en la portería, con Ardian Ismajli, Pietro Comuzzo y Saul Coco en defensa; Alessio Cacciamani, Daniel Bragança, Rafik Belghali y Kian Fitz-Jim en el centro del campo, y Nikola Vlasic como mediapunta por detrás de la pareja Adams-Simeone.

Estado de forma

FRC

FRC - Formulario

BEN
W2-1
NAP
L3-0
SAS
W4-2
ATA
D4-4
LEC
W5-1
Gol marcado (encajado)
15/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
TOR

TOR - Formulario

BOL
D1-1
UDI
W2-1
PAR
W0-3
MON
W3-2
COM
L1-3
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Frosinone suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros entre Serie A y amistosos, con diecisiete goles a favor y ocho en contra. Llega tras una contundente victoria por 5-1 sobre el Lecce, precedida por el empate 4-4 ante el Atalanta. Anteriormente, el equipo de Alvini había vencido 4-2 al Sassuolo y perdido 3-0 frente al Napoli.

El Torino ha cosechado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Serie A, con ocho goles a favor y siete en contra. Llega tras perder 1-3 ante el Como, pero antes de ese resultado había encadenado tres triunfos consecutivos, entre ellos el 3-2 sobre el Monza y el 3-0 en Parma. El empate 1-1 frente al Bologna es el único otro resultado sin victoria de ese periodo.

Enfrentamientos anteriores

Cara a cara

FrosinoneEmpateTorino
1
2
2
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
0
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
F
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
Torino badge
Torino
TOR
0
F
Copa Italia
Torino badge
Torino
TOR
1
Frosinone badge
Frosinone
FRC
2
F
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
1
Torino badge
Torino
TOR
2
F
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
3
Frosinone badge
Frosinone
FRC
2
F
4Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el 21 de abril de 2024, cuando Torino y Frosinone se repartieron los puntos con un 0-0 en Serie A. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el balance está prácticamente igualado: el Torino ganó en dos ocasiones y el Frosinone en otras tantas, con un empate. Cabe destacar la victoria del Frosinone por 1-2 en la Coppa Italia en noviembre de 2023 y el triunfo del Torino por 3-2 en 2018.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
W
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
108112613+1325
L
W
W
W
W
3
RomaRomaROM
107302810+1824
W
W
D
W
D
4
AC MilánAC MilánMIL
106312112+921
W
L
W
W
D
5
ComoComoCOM
9621178+920
W
W
W
D
L
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
W
D
W
L
W
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
94231711+614
W
D
L
W
D
8
BolognaBolognaBOL
104241413+114
W
W
W
L
W
9
JuventusJuventusJUV
94231110+114
L
W
L
D
W
10
TorinoTorinoTOR
94141414013
L
W
W
W
D
11
CagliariCagliariCGL
9414813-513
L
L
L
D
W
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
L
W
L
13
GénovaGénovaGEN
9315813-510
W
W
L
W
L
14
LecceLecceLEC
93061019-99
L
L
W
L
L
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
L
L
L
D
L
16
MonzaMonzaMON
102171724-77
L
L
L
W
L
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
L
L
L
D
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
L
L
L
W
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
L
D
L
L
L
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
L
L
W
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la Serie A, el Frosinone ocupa la sexta posición, mientras que el Torino está en el décimo puesto. Los locales llegan a este duelo con la ventaja de estar firmando una temporada por encima de las expectativas, mientras que el Torino busca puntos para escalar posiciones y acercarse a la zona europea.

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