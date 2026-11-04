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Conference League
team-logoFC Twente
De Grolsch Veste
team-logoPafos FC
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Dónde ver el FC Twente-Pafos: canal de televisión, transmisión en directo por internet, hora de inicio y estado de forma reciente de ambos equipos

FC Twente vs Pafos FC
FC Twente
Pafos FC
Conference League

Un repaso de dónde ver el partido entre el FC Twente y el Pafos, junto con las últimas noticias de ambos equipos.

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Conference League - Jornada 3
De Grolsch Veste

Dónde ver el FC Twente - Pafos: canal de televisión y retransmisión online en directo

El partido entre el FC Twente y el Pafos se podrá seguir en directo a través de Ziggo Sport y Ziggo Go. Estas son las opciones para no perderse el inicio del encuentro.

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Noticias de los equipos y convocatorias

FC Twente contra Pafos FC alineaciones probables

Manager

  • J. van den Brom

Por el momento, no se conocen bajas confirmadas por lesión o sanción en el FC Twente. Se espera que el entrenador John van den Brom disponga de una plantilla en condiciones, aunque el once definitivo se anunciará más cerca del inicio del partido.

Tampoco hay datos concretos sobre jugadores lesionados o sancionados en el Pafos. El entrenador Ricardo Sa Pinto dará a conocer su convocatoria más adelante; se añadirán novedades en cuanto haya más información disponible.

Estado de forma reciente

TWE

TWE - Formulario

THU
W1-0
UTR
L1-2
LRI
W1-4
AZ
W0-2
EXC
W0-9
Gol marcado (encajado)
17/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
PAF

PAF - Formulario

ATA
L3-1
UES
D0-0
RIG
D1-1
SAL
D0-0
APO
D2-2
Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El FC Twente atraviesa un gran momento y ha sumado cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, con una sola derrota. Su encuentro más reciente fue una contundente victoria por 9-0 ante el Excelsior Rotterdam en la Eredivisie el 1 de noviembre. Antes, el Twente venció por 4-1 al Lincoln Red Imps en la Conference League. En total, el equipo marcó 16 goles en cinco partidos y encajó solo cuatro.

El Pafos atraviesa una etapa irregular, con tres empates, una victoria y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó con un empate 2-2 ante el Apollon Limassol el 31 de octubre. En la Conference League, el Pafos empató 1-1 con el Riga FC tras perder 3-1 ante el Atalanta. El equipo marcó cuatro goles y encajó cinco en sus últimos cinco partidos.

Enfrentamientos directos

No constan enfrentamientos anteriores entre el FC Twente y el Pafos en la base de datos. Por tanto, este duelo en De Grolsch Veste será el primero entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
W
W
3
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
W
W
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
W
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
W
L
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
W
L
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
L
W
16
BragaBragaBRA
210123-13
W
L
17
GanteGanteGNT
210112-13
L
W
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
201145-11
D
L
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
L
D
26
AGF AarhusAGF AarhusAGF
201112-11
D
L
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
L
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
30
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
L
D
32
ThunThunTHU
200202-20
L
L
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
L
L
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la Conference League, el FC Twente ocupa el quinto puesto, mientras que el Pafos se encuentra en la 27.ª posición.

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