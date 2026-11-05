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Conference League - Jornada 3 5 nov 2026 - 15:00 De Grolsch Veste

Dónde ver el FC Twente - Pafos: canal de televisión y retransmisiones en directo por internet

El partido entre FC Twente y Pafos podrá seguirse en directo a través de Ziggo Sport y Ziggo Go. Estas son las opciones para no perderse el inicio del encuentro.

Noticias de los equipos y convocatorias

Por el momento, no se conocen lesiones ni sanciones confirmadas en el FC Twente. Se espera que el entrenador John van den Brom tenga a su disposición una plantilla en buenas condiciones físicas, aunque la alineación definitiva se anunciará más cerca del inicio del partido.

Tampoco hay datos concretos sobre jugadores lesionados o sancionados en el Pafos. El entrenador Ricardo Sa Pinto anunciará su convocatoria más adelante; se añadirán novedades en cuanto haya más información disponible.

Estado de forma reciente

El FC Twente atraviesa un gran momento de forma y ha logrado cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, con una sola derrota. Su encuentro más reciente fue una contundente victoria por 9-0 ante el Excelsior Rotterdam en la Eredivisie el 1 de noviembre. Antes, el Twente venció por 4-1 al Lincoln Red Imps en la Conference League. En total, el equipo marcó 16 goles en cinco partidos y solo encajó cuatro.

El Pafos atraviesa una etapa irregular, con tres empates, una victoria y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó con un empate 2-2 ante el Apollon Limassol el 31 de octubre. En la Conference League, el Pafos empató 1-1 con el Riga FC, después de perder por 3-1 ante el Atalanta. El equipo marcó cuatro goles y encajó cinco en sus últimos cinco partidos.

Enfrentamientos directos

No constan enfrentamientos anteriores entre el FC Twente y el Pafos en la base de datos. Por tanto, este duelo en De Grolsch Veste será el primero entre ambos clubes.

Clasificación

En la Conference League, el FC Twente ocupa la quinta posición, mientras que el Pafos es 27.º.