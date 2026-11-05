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Conference League
team-logoFC Twente
De Grolsch Veste
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Dónde ver el FC Twente - Pafos: canal de televisión, retransmisión online en directo, hora de inicio y estado de forma reciente de ambos equipos

FC Twente vs Pafos FC
FC Twente
Pafos FC
Conference League

Un resumen de dónde ver el partido entre el FC Twente y el Pafos, junto con las últimas novedades de ambos equipos.

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crest
Conference League - Jornada 3
De Grolsch Veste

Dónde ver el FC Twente - Pafos: canal de televisión y retransmisiones en directo por internet

El partido entre FC Twente y Pafos podrá seguirse en directo a través de Ziggo Sport y Ziggo Go. Estas son las opciones para no perderse el inicio del encuentro.

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Noticias de los equipos y convocatorias

FC Twente contra Pafos FC alineaciones

4-2-3-1
FC Twente crest
FC Twente
TWE
Formación
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF
4-5-1
J. DrommelJ. DrommelA. AdelgaardA. AdelgaardR. NijstadR. NijstadB. van RooijB. van RooijR. PropperR. PropperY. TahaY. TahaR. ZerroukiR. ZerroukiD. RotsD. RotsS. OerjasaeterS. OerjasaeterD. WeidmannD. WeidmannW. WeghorstW. WeghorstR. MajeckiR. MajeckiN. IoannouN. IoannouB. FelipeB. FelipeD. LuizD. LuizS. MmaeeS. MmaeeK. SemaK. SemaJ. CorreiaJ. CorreiaA. BritoA. BritoV. DragomirV. DragomirI. SunjicI. SunjicLeleLele
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF
4-2-3-1
FC Twente

Once inicial

Pafos FC

Suplentes

Manager

  • J. van den Brom
  • R. Sa Pinto

Por el momento, no se conocen lesiones ni sanciones confirmadas en el FC Twente. Se espera que el entrenador John van den Brom tenga a su disposición una plantilla en buenas condiciones físicas, aunque la alineación definitiva se anunciará más cerca del inicio del partido.

Tampoco hay datos concretos sobre jugadores lesionados o sancionados en el Pafos. El entrenador Ricardo Sa Pinto anunciará su convocatoria más adelante; se añadirán novedades en cuanto haya más información disponible.

Estado de forma reciente

TWE

TWE - Formulario

THU
W1-0
UTR
L1-2
LRI
W1-4
AZ
W0-2
EXC
W0-9
Gol marcado (encajado)
17/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
PAF

PAF - Formulario

ATA
L3-1
UES
D0-0
RIG
D1-1
SAL
D0-0
APO
D2-2
Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El FC Twente atraviesa un gran momento de forma y ha logrado cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, con una sola derrota. Su encuentro más reciente fue una contundente victoria por 9-0 ante el Excelsior Rotterdam en la Eredivisie el 1 de noviembre. Antes, el Twente venció por 4-1 al Lincoln Red Imps en la Conference League. En total, el equipo marcó 16 goles en cinco partidos y solo encajó cuatro.

El Pafos atraviesa una etapa irregular, con tres empates, una victoria y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó con un empate 2-2 ante el Apollon Limassol el 31 de octubre. En la Conference League, el Pafos empató 1-1 con el Riga FC, después de perder por 3-1 ante el Atalanta. El equipo marcó cuatro goles y encajó cinco en sus últimos cinco partidos.

Enfrentamientos directos

No constan enfrentamientos anteriores entre el FC Twente y el Pafos en la base de datos. Por tanto, este duelo en De Grolsch Veste será el primero entre ambos clubes.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
321072+57
D
W
W
2
LuganoLuganoLUG
321084+47
D
W
W
3
BrannBrannBRA
321062+47
D
W
W
4
MjaellbyMjaellbyMJA
321051+47
W
D
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
321051+47
D
W
W
6
MónacoMónacoASM
321051+47
D
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
321030+37
D
W
W
8
AjaxAjaxAJX
320193+66
W
W
L
9
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
L
W
W
10
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
320132+16
L
W
W
11
FriburgoFriburgoSCF
320145-16
W
L
W
12
BrightonBrightonBHA
312040+45
D
D
W
13
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
312052+35
D
D
W
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
312042+25
D
W
D
15
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
31116604
W
D
L
16
AtalantaAtalantaATA
31114404
D
L
W
17
BragaBragaBRA
311123-14
D
W
L
18
GanteGanteGNT
311112-14
D
L
W
19
ThunThunTHU
31023303
W
L
L
20
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
30303303
D
D
D
21
EgnatiaEgnatiaEGN
30302203
D
D
D
22
Riga FCRiga FCRIG
30302203
D
D
D
23
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
310234-13
L
W
L
24
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
310236-33
W
L
L
25
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
302134-12
D
D
L
26
JablonecJablonecJAB
302123-12
D
D
L
27
AGF AarhusAGF AarhusAGF
302112-12
D
D
L
28
Pafos FCPafos FCPAF
302124-22
D
D
L
29
Iberia 1999Iberia 1999IBE
302113-22
D
D
L
30
GetafeGetafeGET
302136-32
D
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302137-42
D
L
D
32
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301226-41
L
L
D
33
KuPSKuPSKUP
301226-41
D
L
L
34
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301228-61
L
L
D
35
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
301218-71
D
L
L
36
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
300327-50
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la Conference League, el FC Twente ocupa la quinta posición, mientras que el Pafos es 27.º.

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