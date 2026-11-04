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Conference League - Jornada 3 5 nov 2026 - 12:45 MCH Arena

Transmisión del FC Midtjylland - Ajax: canal de televisión y opciones para verlo en directo por internet

El partido entre el FC Midtjylland y el Ajax podrá seguirse en directo a través de Ziggo Sport y Ziggo Go. Estas son las opciones de streaming.

Noticias de los equipos y plantillas

El FC Midtjylland no podrá contar con Martin Erlic, Magnus Jensen, Mikel Gogorza, Junior Brumado ni David Martinez por lesión. La alineación titular prevista del entrenador Mike Tullberg incluye, entre otros, a Rasmus Kristensen, Hyun-Seok Hong y Mileta Rajovic.

El Ajax tendrá que jugar sin Simon Adingra, Kasper Dolberg, Oliver Edvardsen, Anton Gaaei ni Caio Henrique. Julian Brandt tuvo que retirarse lesionado el pasado fin de semana por una lesión en los isquiotibiales y no figura en la alineación prevista del entrenador Michel. El probable once del Ajax incluye, entre otros, a Marc-André ter Stegen, Sofyan Amrabat, Oscar Gloukh y Tolu Arokodare.

Forma reciente

El FC Midtjylland ganó cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. La única excepción fue la derrota ante el St. Truiden (0-1) en la Conference League. Su partido más reciente, una victoria a domicilio ante el FC Nordsjaelland (2-3), confirma su buen momento en la Superligaen. En esos cinco encuentros, los daneses marcaron diez goles y encajaron siete.

El Ajax ganó cuatro de sus últimos cinco partidos. La única excepción fue una derrota a domicilio ante el HNK Hajduk Split (2-1) en la Conference League. Su triunfo más reciente fue el 1-0 ante el AZ; antes también había ganado 2-0 al Atalanta en la Conference League. En cinco partidos, el equipo de Ámsterdam marcó once goles y encajó cuatro.

Enfrentamientos directos

Los dos clubes se enfrentaron por última vez el 25 de noviembre de 2020 en la Champions League, cuando el Ajax derrotó al FC Midtjylland por 3-1 en Ámsterdam. A principios de ese mes, el 3 de noviembre de 2020, el Ajax también ganó el partido a domicilio en Herning por 1-2. El Ajax ganó los dos enfrentamientos directos documentados.

Clasificación

El FC Midtjylland ocupa actualmente el puesto 25 de la clasificación de la Conference League, mientras que el Ajax está en el puesto 13.