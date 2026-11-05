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Conference League - Jornada 3 5 nov 2026 - 12:45 MCH Arena

Dónde ver el FC Midtjylland - Ajax: canal de televisión y transmisiones en directo por internet

El partido entre el FC Midtjylland y el Ajax puede seguirse en directo a través de Ziggo Sport y Ziggo Go. Estas son las opciones para verlo por internet.

Noticias de los equipos y convocatorias

El FC Midtjylland no podrá contar con Martin Erlic, Magnus Jensen, Mikel Gogorza, Junior Brumado ni David Martinez por lesión. El entrenador Mike Tullberg cuenta con un once inicial previsto en el que figuran, entre otros, Rasmus Kristensen, Hyun-Seok Hong y Mileta Rajovic.

El Ajax tendrá que jugar sin Simon Adingra, Kasper Dolberg, Oliver Edvardsen, Anton Gaaei ni Caio Henrique. Julian Brandt se retiró lesionado el pasado fin de semana por una lesión en los isquiotibiales y no figura en la alineación prevista por el entrenador Michel. En el probable once del Ajax aparecen, entre otros, Marc-André ter Stegen, Sofyan Amrabat, Oscar Gloukh y Tolu Arokodare.

Forma reciente

El FC Midtjylland ganó cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. La única excepción fue la derrota ante el St. Truiden (0-1) en la Conference League. Su encuentro más reciente, una victoria a domicilio frente al FC Nordsjaelland (2-3), confirma su buen momento en la Superligaen. En esos cinco partidos, los daneses marcaron diez goles y encajaron siete.

El Ajax ganó cuatro de sus últimos cinco partidos. La única excepción fue la derrota a domicilio ante el HNK Hajduk Split (2-1) en la Conference League. Su victoria más reciente fue el 1-0 frente al AZ; anteriormente, el Ajax también venció por 2-0 al Atalanta en la Conference League. En cinco partidos, el equipo de Ámsterdam marcó once goles y encajó cuatro.

Enfrentamientos directos

Los dos clubes se enfrentaron por última vez el 25 de noviembre de 2020 en la Champions League, cuando el Ajax derrotó al FC Midtjylland por 3-1 en Ámsterdam. Ese mismo mes, el 3 de noviembre de 2020, el Ajax también ganó el partido disputado en Herning por 1-2. El Ajax se impuso en los dos enfrentamientos directos registrados.

Clasificación

En la clasificación de la Conference League, el FC Midtjylland ocupa actualmente la 25.ª posición, mientras que el Ajax está en la 13.ª.