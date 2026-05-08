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Dónde ver el FC Groningen - NEC: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma reciente de ambos equipos

Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el FC Groningen y el NEC, junto con las últimas noticias sobre los equipos.

Voetbalzone te ofrece un resumen con toda la información sobre el partido, incluyendo dónde verlo por TV y en directo online.

Retransmisión del FC Groningen - NEC: canal de televisión y opciones de streaming.

El encuentro se emitirá por ESPN a través de Ziggo. También se podrá ver en directo en la plataforma de ESPN.

ESPN via Ziggo

ESPN a través de Ziggo

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Noticias y alineaciones de los equipos.

FC Groningen contra NEC Nimega alineaciones probables

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NEC
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NEC

Manager

  • D. Lukkien

Lesiones y suspensiones

En el FC Groningen, Oskar Zawada y el capitán Stije Resink son baja por lesión. No hay sancionados. Aún no hay once inicial confirmado. Se irán añadiendo actualizaciones conforme se acerque el partido.

El NEC viaja a Groningen sin Basar Onal ni Freek Entius, ambos lesionados, y sin sancionados. Tampoco hay alineación probable confirmada. Cualquier novedad se añadirá lo antes posible.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

GRO
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

NEC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
4/5

En sus últimos cinco partidos, el FC Groningen ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas. Su último encuentro fue una derrota 2-3 en casa ante el Excelsior el 2 de mayo, precedida por la caída 3-1 contra el Feyenoord. Antes, venció 0-2 al Telstar a domicilio y 3-0 al AZ en casa. Marcó seis goles y encajó siete en estos cinco partidos.

El NEC, por su parte, suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su último encuentro terminó 1-1 ante Telstar el 2 de mayo en la Eredivisie, mismo marcador que ante FC Twente y Feyenoord. Su única victoria fue 0-2 en casa de Excelsior. La goleada por 5-1 ante AZ en la Copa, fuera de la Eredivisie, muestra que el equipo no es imbatible.

Enfrentamientos directos

GRO

Últimos partidos

NEC

1

Victoria

0

Empates

4

Victorias

3

Goles marcados

12
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

El último duelo entre ambos clubes fue el 9 de noviembre de 2025, con victoria 2-0 del NEC en casa en la Eredivisie. Antes, en febrero de 2025, el Groningen ganó 2-1 como local. En los cinco duelos más recientes, el NEC lidera con tres triunfos, uno del Groningen y un amistoso a favor del NEC por 1-2.

Clasificación

En la clasificación actual de la Eredivisie, el FC Groningen es décimo y el NEC tercero.

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