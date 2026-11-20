Cómo ver el Estrasburgo vs Brest con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 11 21 nov 2026 - 14:45 Stade de la Meinau

El Estrasburgo recibe al Brest en el Stade de la Meinau en un partido de Ligue 1 de gran importancia para ambos equipos en sus respectivas zonas de la tabla.

El equipo de Hugo Oliveira solo ha ganado tres de sus diez primeros partidos de liga y ocupa la 13.ª posición, dos puntos por encima de los puestos de descenso. Con la presión sobre el entrenador en aumento, el Estrasburgo no se puede permitir perder este partido.

Su último encuentro terminó con una derrota por 3-1 ante el Toulouse y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de liga. La única nota positiva fue una victoria en casa por 5-1 frente al Auxerre a principios de noviembre, que mostró de lo que es capaz esta plantilla.

El Brest llega en mucho mejor estado de forma. El equipo de Julien Lachuer ocupa la novena posición de la tabla y ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de liga, entre ellos una victoria por 2-0 ante el Lyon y otra por 2-0 a domicilio frente al Lorient.

El equipo visitante también ha marcado con facilidad en las últimas semanas: suma once goles en sus últimos cinco partidos de Ligue 1. Esa capacidad ofensiva pondrá a prueba a una defensa del Estrasburgo que se ha mostrado vulnerable.

El futuro de Olivier en el club está bajo escrutinio, lo que añade tensión al partido en el Stade de la Meinau. El equipo local necesita un resultado que alivie la presión.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Estrasburgo vs Brest, incluida la hora de inicio, las noticias de los equipos y su estado de forma reciente.

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