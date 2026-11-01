Cómo ver el Elche-Valencia con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 11 1 nov 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

El Elche recibe al Valencia en el estadio Martinez Valero, en Elche, en un partido de LaLiga de gran importancia para los visitantes.

El Valencia ocupa el 19.º puesto de la tabla, inmerso en la zona de descenso, y al equipo de Javier Aguirre se le acaba el tiempo para enderezar la temporada. Dos derrotas consecutivas, incluida la sufrida por 1-2 ante el Villarreal en su último partido de liga, apenas han aliviado la presión.

El Elche, por el contrario, llega en una situación considerablemente mejor. El equipo de Martin Anselmi ha ganado dos de sus últimos tres partidos de LaLiga y venció por 3-0 al Rayo Vallecano en su último encuentro liguero. Ocupa el 16.º puesto y buscará alejarse de los tres últimos clasificados.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes añade interés al duelo. El Elche ganó el último enfrentamiento por 1-0 en este estadio en abril de 2026, y al Valencia no le han resultado fáciles los partidos ante este rival en los últimos años.

Para Aguirre, este es el tipo de partido en el que su equipo sencillamente no puede dejar escapar puntos. Una derrota en el Martinez Valero agravaría la crisis del Valencia en la lucha por la permanencia, con la temporada ya en un momento crítico.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el Elche-Valencia, incluidos el canal de televisión y las opciones de streaming en directo, la hora de inicio, las novedades de ambos equipos y mucho más.

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