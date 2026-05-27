Conference League - Final Stage Red Bull Arena Leipzig

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Retransmisión del Crystal Palace - Rayo Vallecano: canal de televisión y streaming en directo.

La final de la Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano se verá en los Países Bajos por Ziggo. A continuación, las opciones para verla en directo o en streaming.

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Noticias y alineaciones

En el Crystal Palace, Oliver Glasner alineará a Dean Henderson en la portería, con una defensa formada por Maxence Lacroix, Jaydee Canvot y Nathaniel Clyne. Ismaila Sarr y Tyrick Mitchell jugarán en las bandas, mientras que Daniel Muñoz, Adam Wharton y Daichi Kamada conformarán el centro del campo. En ataque, Glasner cuenta con Yeremy Pino y Jean-Philippe Mateta, mientras que Chris Richards y Edward Nketiah se pierden el partido por lesión.

En la portería del Rayo Vallecano estará Dani Cárdenas. La defensa la integrarán Pathé Ciss, Florian Lejeune, Pep Chavarría e Iván Balliu. En el centro del campo y en ataque, el técnico Iñigo Pérez contará con Jorge de Frutos, Óscar Valentín, Álvaro García, Isi Palazón, Unai López y Alexandre Zurawski. La única baja por lesión es Luiz Felipe.

Estado de forma reciente

El Crystal Palace llega a la final tras un irregular final de temporada en la Premier League: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su única victoria fue el 2-1 ante el Shakhtar Donetsk en la Conference League, que lo llevó a la final. En la Premier, cayó 3-0 ante el Manchester City y 2-1 en casa frente al Arsenal campeón, lo que refleja su bajo nivel reciente.

En cambio, el Rayo Vallecano llega en mejor momento. Los madrileños han ganado tres de sus últimos cinco encuentros, con triunfos 2-0 sobre el Villarreal y 1-2 en Alavés. En la Conference League venció 1-0 al Estrasburgo y solo encajó cuatro goles en esos cinco partidos, lo que refleja su solidez defensiva.

Enfrentamientos directos

No hay registros de enfrentamientos previos entre Crystal Palace y Rayo Vallecano. Por tanto, el partido del miércoles será el primero oficialmente registrado en Primera División.

Clasificación

En la Conference League, el Rayo acabó quinto y el Palace décimo; pero en la final, sobre terreno neutral, ambos lucharán por el único título en juego.