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Serie A
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Dónde ver el Cagliari-Frosinone: streaming, canales de televisión, fecha, hora y alineaciones

Cagliari vs Frosinone
Serie A
Cagliari
Frosinone

Cómo ver el partido de Serie A entre Cagliari y Frosinone: hora de inicio y noticias de los equipos

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crest
Serie A - Jornada 11
Unipol Domus

El Cagliari-Frosinone se transmite en exclusiva por DAZN, que posee los derechos de los 380 partidos de la Serie A 2026/27. A continuación encontrarás las opciones para suscribirte y seguir el encuentro en directo.

El Unipol Domus de Cagliari acoge el partido de la undécima jornada de la Serie A entre el Cagliari de Fabio Pisacane y el Frosinone de Massimiliano Alvini, dos equipos que llegan a esta cita en situaciones diametralmente opuestas.

El Cagliari atraviesa una profunda crisis. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos de liga han empujado al equipo sardo hacia la parte baja de la clasificación, mientras la confianza disminuye jornada tras jornada.

El Frosinone, por el contrario, es una de las revelaciones más convincentes de este inicio de temporada. Ocupa el sexto puesto de la clasificación con 20 puntos en diez jornadas, un balance que confirma la solidez del proyecto de Alvini.

La única nota negativa para los visitantes es la ausencia de Antonio Raimondo, el delantero centro que, con 8 goles en las primeras diez jornadas, se había consolidado como uno de los máximos goleadores del campeonato. El atacante se lesionó en el último partido contra el Torino y se perderá esta visita a Cagliari.

Pisacane, por su parte, debe lidiar con una lista de lesionados cada vez más larga y con la sanción de Adam Obert, que complica aún más sus opciones en defensa. M'Bala Nzola, que ha marcado en los últimos partidos, sigue siendo la principal referencia ofensiva.

Esto es todo lo que hay que saber para seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias de los equipos

Cagliari contra Frosinone alineaciones probables

4-3-2-1
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Formación
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-2-3-1
E. CaprileE. CaprileJ. RodriguezJ. RodriguezR. KoflerR. KoflerZe PedroZe PedroA. DeiolaA. DeiolaJ. FazziniJ. FazziniA. RomanoA. RomanoD. MaldiniD. MaldiniH. WinksH. WinksM. AdopoM. AdopoP. MendyP. MendyL. PalmisaniL. PalmisaniG. CittadiniG. CittadiniG. BracagliaG. BracagliaG. CalvaniG. CalvaniA. OyonoA. OyonoF. GhedjemisF. GhedjemisP. MasiniP. MasiniR. SchmidR. SchmidG. KvernadzeG. KvernadzeG. CaloG. Caloteam-logoD. Birligea
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-3-2-1
Cagliari

Once inicial

Frosinone

Manager

  • F. Pisacane
  • M. Alvini

En el Cagliari, Fabio Pisacane no podrá contar por lesión con Riyad Idrissi, Mattia Felici, Alieu Fadera ni Alessandro Deiola, mientras que Adam Obert está sancionado. El probable once del Cagliari incluye a Caprile en la portería, con Sugawara, Rodriguez, Zé Pedro y Aurelio en defensa; Adopo, Romano y Fazzini en el centro del campo; Maldini en la mediapunta, y Nzola y Mendy en ataque.

El Frosinone recupera a casi todos sus jugadores, pero no podrá contar con Florian Grillitsch ni con Antonio Raimondo, que se retiró lesionado en la victoria por 2-0 contra el Torino. Alvini debería alinear a Palmisani en la portería, con Bracaglia, Monterisi, Calvani y Tchato en defensa; Calò y Masini en el centro del campo, con Ghedjemis, Schmid y Kvernadze en la mediapunta, y Birligea como delantero centro en lugar del ausente Raimondo.

Estado de forma

CGL

CGL - Formulario

JUV
D1-1
MON
L4-0
BOL
L0-2
ROM
L4-2
LAZ
L2-1
Gol marcado (encajado)
4/13
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FRC

FRC - Formulario

NAP
L3-0
SAS
W4-2
ATA
D4-4
LEC
W5-1
TOR
W2-0
Gol marcado (encajado)
15/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Cagliari llega a este partido en un momento de grandes dificultades: en sus últimos cinco encuentros de Serie A acumula cero victorias, un empate y cuatro derrotas. Su último partido terminó con una derrota por 2-1 en casa ante la Lazio, mientras que antes había caído por 4-2 contra la Roma. El Cagliari ha marcado 8 goles y ha encajado 14 en sus últimos cinco partidos, una cifra que refleja sus problemas defensivos.

El Frosinone, en cambio, suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Serie A, con 16 goles a favor y 8 en contra. Llega tras vencer por 2-0 al Torino, después de haber goleado por 5-1 al Lecce. El empate 4-4 contra el Atalanta es el único resultado de ese periodo que no fue una victoria, si se excluye la derrota por 3-0 ante el Napoli.

Enfrentamientos anteriores

Cara a cara

CagliariEmpateFrosinone
2
2
1
Copa Italia
Cagliari badge
Cagliari
CGL
4
Frosinone badge
Frosinone
FRC
1
F
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
3
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
F
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
4
Frosinone badge
Frosinone
FRC
3
F
Serie B
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
F
Serie B
Frosinone badge
Frosinone
FRC
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
2
F
11Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se remonta a septiembre de 2025, cuando el Cagliari se impuso por 4-1 al Frosinone en la Copa Italia. En los cinco antecedentes disponibles, el balance favorece al Cagliari, con dos victorias frente a una del Frosinone y dos empates. Destacan la victoria del Frosinone por 3-1 en la Serie A en enero de 2024 y el triunfo del Cagliari en casa por 4-3 en octubre de 2023.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
W
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
108112613+1325
L
W
W
W
W
3
RomaRomaROM
107302810+1824
W
W
D
W
D
4
ComoComoCOM
10721188+1023
W
W
W
W
D
5
AC MilánAC MilánMIL
106312112+921
W
L
W
W
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
W
W
D
W
L
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
W
L
W
L
D
8
SSC NápolesSSC NápolesNAP
104241713+414
L
W
D
L
W
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
W
W
W
L
W
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
L
L
W
W
W
11
GénovaGénovaGEN
104151014-413
W
W
W
L
W
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
L
L
L
L
D
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
L
D
D
L
W
14
LecceLecceLEC
103071121-109
L
L
L
W
L
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
W
D
L
L
L
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
W
D
L
L
L
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
L
L
L
L
D
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
L
L
L
W
L
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
L
D
L
L
L
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
L
L
L
W
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la Serie A, el Frosinone ocupa la sexta posición, mientras que el Cagliari se encuentra en el duodécimo puesto de la clasificación general.

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