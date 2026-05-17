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Dónde ver el AZ - NAC: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma reciente de ambos equipos

AZ Alkmaar vs NAC Breda
AZ Alkmaar
NAC Breda
Eredivisie

Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el AZ y el NAC, junto con las últimas noticias sobre los equipos.

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Retransmisión del AZ - NAC: canal de televisión y opciones de streaming en directo.

El partido se verá por ESPN a través de Ziggo. Regístrate y mira el partido en directo

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Noticias y alineaciones de los equipos.

AZ Alkmaar contra NAC Breda alineaciones probables

4-2-3-1
AZ Alkmaar crest
AZ Alkmaar
AZ
Formación
NAC Breda crest
NAC Breda
NAC
3-4-1-2
1R. Owusu-Oduro34M. de Wit22E. Dijkstra3W. Goes5A. Penetra10S. Mijnans6P. Koopmeiners17I. Jensen27R. Daal8J. Clasie9T. Parrott99D. Bielica15E. Mahmutovic22R. Hillen3D. Odoi4B. Kemper14K. Sowah90L. Holtby16M. Balard25C. Valerius24André Ayew9M. Soumano
NAC Breda crest
NAC Breda
NAC
4-2-3-1
AZ Alkmaar

Once inicial

NAC Breda

Manager

  • L. Echteld
  • C. Hoefkens

Lesiones y suspensiones

En el AZ, J. Hornkamp es baja por lesión. No hay sancionados. Alineación prevista: R. Owusu-Oduro; M. de Wit; E. Dijkstra; W. Goes; A. Penetra; S. Mijnans; P. Koopmeiners; I. Jensen; R. Daal; J. Clasie; T. Parrott.

El NAC viaja a Alkmaar sin L. Greiml, lesionado, ni M. Nassoh, sancionado. Su posible once: Bielica; Mahmutovic, Hillen, Odoi, Kemper; Sowah, Holtby, Balard; Valerius, Ayew, Soumano. Cualquier novedad de última hora se incorporará a este resumen.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

AZ
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

NAC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
3/5
Partidos de más de 2.5 goles
0/5
Ambos equipos anotaron
1/5

En sus últimos cinco partidos, el AZ ha logrado una victoria, cuatro empates y ninguna derrota. El más reciente fue 1-1 ante el Feyenoord el 10 de mayo. Antes empató 2-2 con el FC Twente y 0-0 con el Go Ahead Eagles. Antes, venció 5-1 al NEC en copa y empató 2-2 con el Shakhtar Donetsk en la Conference League, lo que refleja su intensidad ofensiva y una agenda apretada. En estos cinco encuentros marcó diez goles y encajó seis.

El NAC ganó 1, empató 2 y perdió 2 en sus últimos cinco encuentros. Su último encuentro fue una victoria 2-0 ante el sc Heerenveen el 11 de mayo. Antes, perdió 2-0 con el FC Utrecht y 0-2 con el Ajax, y empató 1-1 frente al Fortuna Sittard y 0-0 contra el Sparta. El NAC marcó tres goles y encajó cinco en este periodo.

Enfrentamientos directos

AZ

Últimos partidos

NAC

3

Victorias

1

Empate

1

Victoria

8

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

El último encuentro se disputó el 31 de agosto de 2025 en la Eredivisie: el NAC perdió 0-1 ante el AZ en casa. Antes, el 24 de abril de 2025, empataron 1-1 en el AFAS Stadion, y el 15 de diciembre de 2024 el AZ ganó 1-2 en casa del NAC. En los últimos cinco duelos, el AZ suma tres victorias, una derrota y un empate.

Clasificación

En la clasificación actual de la Eredivisie, el AZ es sexto y el NAC decimoséptimo.

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