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Serie A - Jornada 10 2 nov 2026 - 14:45 New Balance Arena

El Atalanta-Parma se emite en exclusiva en DAZN y no figura entre los tres partidos de esta semana que también ofrecen Sky Sport y NOW en streaming. Por tiempo limitado, el plan anual DAZN Full con pago fraccionado en 12 cuotas mensuales está disponible por 29,99 € al mes. Para los aficionados que quieran seguir todos los partidos de Serie A del Atalanta o del Parma, también está disponible DAZN MyClubPass, el plan dedicado a un solo equipo.

El Atalanta-Parma se transmite en directo y en exclusiva por DAZN. Para seguir el encuentro es necesaria una suscripción a la plataforma, accesible desde una smart TV, un smartphone, una tablet o un ordenador.

La décima jornada de la Serie A se cierra en el New Balance Arena de Bérgamo, donde el Atalanta de Maurizio Sarri recibe al Parma de Alberto Gilardino en el partido del lunes por la noche.

El Atalanta llega a esta cita con once puntos en nueve partidos, una cosecha que no refleja sus ambiciones para esta temporada. Dos empates consecutivos, el 4-4 en casa ante el Frosinone y el 2-2 en Florencia frente a la Fiorentina, han dejado al Atalanta duodécimo en la clasificación, con una defensa que sigue concediendo demasiado.

Sarri debe lidiar con una enfermería cada vez más llena. A las bajas de larga duración se han sumado recientemente Gianluca Scamacca y Raoul Bellanova, que también se perderán este partido. El peso del ataque vuelve a recaer en Nikola Krstovic, el montenegrino que en las últimas semanas ha ganado protagonismo en el frente ofensivo hasta convertirse en la principal referencia del Atalanta.

El Parma llega a Bérgamo en una situación igualmente complicada. Ocupa el decimoctavo puesto en la clasificación y todavía no ha ganado un partido desde que Gilardino sustituyó al destituido Cuesta. Su último resultado fue un empate sin goles, 0-0, ante el Udinese, que puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

Para ambos equipos, los tres puntos en juego esta noche tienen una enorme importancia. El Atalanta quiere poner fin a su racha de resultados irregulares y acercarse a los puestos europeos; el Parma, por su parte, necesita una victoria para alejarse de la zona de descenso.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias de los equipos

Sarri debe gestionar una larga lista de bajas: no estarán disponibles Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova y Gianluca Gaetano. El probable once del Atalanta presenta a Carnesecchi en la portería, con Zappacosta, Scalvini, Obric y Bernasconi en defensa; Ederson y Pasalic en el centro del campo; y Elmas, De Ketelaere y Zalewski en la mediapunta para apoyar a Krstovic.

Gilardino no tiene bajas ni sancionados en el Parma. El probable once del equipo presenta a Daffara bajo palos, con Diego Carlos, Troilo y Del Prato en defensa; Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita y Valeri en el centro del campo; y Lontani y Romero en ataque.

Estado de forma

El Atalanta ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Venció al Pafos FC por 3-1 en la Conference League, pero después perdió contra el Milan por 3-2 en la Serie A y frente al Ajax por 2-0 en Europa. Los dos empates más recientes, el 4-4 ante el Frosinone y el 2-2 en Florencia, muestran a un equipo capaz de marcar, pero con problemas defensivos evidentes: doce goles a favor y doce en contra en los últimos cinco partidos.

El Parma ha logrado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Venció al Genoa por 2-1, pero después sufrió derrotas abultadas ante el Inter (3-0) y el Torino (3-0), además de caer frente a la Lazio (2-1), antes del 0-0 de la última jornada contra el Udinese. En cinco partidos, el Parma ha marcado cinco goles y ha encajado nueve.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en enero de 2026, cuando el Atalanta se impuso en casa al Parma por 4-0 en la Serie A. En los últimos cinco duelos oficiales, el balance favorece al equipo de Bérgamo: tres victorias del Atalanta, una del Parma y un empate. Destacan el 2-3 de mayo de 2025, cuando el Parma ganó en Bérgamo, y el 1-3 de noviembre de 2024, con victoria del Atalanta a domicilio.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, el Atalanta ocupa la duodécima posición, mientras que el Parma se encuentra en el decimoctavo puesto.