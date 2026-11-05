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Europa League
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Dónde ver el AC Milan-Ferencváros: streaming, canales de televisión, fecha, hora y alineaciones

AC Milán vs Ferencvaros
AC Milán
Europa League
Ferencvaros

Cómo ver el partido de Europa League entre el AC Milan y el Ferencváros: horario de inicio y noticias de los equipos

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crest
Europa League - Jornada 4
San Siro

El Milan-Ferencvaros se transmitirá en directo por Sky Sport y en streaming por NOW. A continuación, todos los detalles para seguir el partido.

El Milan vuelve a San Siro para enfrentarse al Ferencvaros en la fase de grupos de la Europa League. El Milan busca continuidad tras una semana intensa en el ámbito nacional.

Ruben Amorim recuperó la confianza y el ánimo con la victoria en el Derby della Madonnina ante el Inter, al que superó por 3-1 con una actuación de gran intensidad. Diego Moreira, autor de un gol y dos asistencias en el derbi, fue el gran protagonista de una noche que reavivó las ambiciones del Milan.

Antes de esa victoria, sin embargo, el Milan había sufrido una dura derrota en casa por 4-2 ante el Bologna. Amorim ya ha advertido a los aficionados: volverán los momentos difíciles y el equipo todavía debe encontrar la continuidad necesaria.

El Ferencvaros llega a Milán en buena forma en la liga húngara, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos de Primera División. En la Europa League, el equipo húngaro ya ha demostrado que sabe competir: venció al Viktoria Plzen y al Torreense en sus dos últimos compromisos europeos.

En la clasificación de la Europa League, el Milan ocupa actualmente el 24.º puesto, mientras que el Ferencvaros está en la 4.ª posición. Un duelo que, más allá de lo que puedan mostrar ambos equipos sobre el campo, tiene una importancia considerable para los dos en la lucha por la clasificación.

A continuación, encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

AC Milán contra Ferencvaros alineaciones

4-4-1-1
AC Milán crest
AC Milán
MIL
Formación
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
4-2-3-1
L. TorrianiL. TorrianiK. De WinterK. De WinterD. BartesaghiD. BartesaghiF. TerraccianoF. TerraccianoS. DiawaraS. DiawaraA. RabiotA. RabiotO. HutchinsonO. HutchinsonA. JashariA. JashariA. CisseA. CisseY. MusahY. MusahG. RamosG. RamosD. DibuszD. DibuszA. OsvathA. OsvathCaduCaduM. GomezM. GomezT. RaemaekersT. RaemaekersM. BeroM. BeroK. ZachariassenK. ZachariassenA. NagyA. NagyM. CorbuM. CorbuV. BirmancevicV. BirmancevicL. JosephL. Joseph
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
4-4-1-1
AC Milán

Once inicial

Ferencvaros

Suplentes

Manager

  • R. Amorim
  • B. Borbely

Por parte del Milan, Ruben Amorim todavía no ha comunicado la alineación oficial ni la lista de bajas. La información se actualizará en cuanto esté disponible, antes del pitido inicial.

En cuanto al Ferencvaros, dirigido por Balazs Borbely, tampoco se han comunicado bajas ni sancionados. Cualquier novedad sobre la plantilla disponible se incorporará en las próximas horas.

Estado de forma

MIL

MIL - Formulario

ATA
W3-2
BOU
L3-0
UDI
W0-2
BOL
L2-4
INT
W3-1
Gol marcado (encajado)
10/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FTC

FTC - Formulario

VPL
W2-1
KIS
D1-1
TOR
W4-1
BUD
W5-0
PAK
W2-0
Gol marcado (encajado)
14/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Milan ha logrado tres victorias, una derrota y otra derrota en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Europa League. Su último encuentro fue el triunfo por 3-1 ante el Inter en el derbi, precedido por la derrota en casa por 2-4 frente al Bologna. El Milan ha marcado 11 goles y ha encajado 10 en este periodo, una cifra que refleja una etapa todavía irregular. También destaca la victoria a domicilio por 0-2 ante el Udinese en la liga.

El Ferencvaros llega al duelo con cuatro resultados positivos en sus últimos cinco partidos. El equipo húngaro venció al Paksi SE por 2-0 en la última jornada de liga y logró una victoria por 4-1 ante el Torreense en la Europa League. En esos cinco encuentros, el Ferencvaros marcó 14 goles y encajó 3, con un único empate, frente al Kisvarda.

Enfrentamientos anteriores

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre el Milan y el Ferencvaros. Se añadirá más información en cuanto esté disponible.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FerencvarosFerencvarosFTC
431093+610
D
W
W
W
2
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
3
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
430182+69
L
W
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
430164+29
W
L
W
W
7
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
421193+67
W
W
D
L
9
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
10
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
421163+37
W
L
D
W
12
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
13
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
14
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
W
W
L
L
15
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
W
W
L
L
16
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
17
LyonLyonOL
420257-26
L
L
W
W
18
Levski SofíaLevski SofíaLES
41213305
D
W
D
L
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
L
D
L
W
20
AC MilánAC MilánMIL
411245-14
D
L
W
L
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
22
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
D
L
W
L
23
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
24
NEC NimegaNEC NimegaNEC
411259-44
L
W
D
L
25
SalzburgoSalzburgoSAL
411237-44
L
D
L
W
26
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
27
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
PlzenPlzenVPL
410337-43
W
L
L
L
30
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
L
L
D
L
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la Europa League, el Milan ocupa actualmente el 24.º puesto, mientras que el Ferencvaros está en la 4.ª posición de la clasificación general de la competición.

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