Dónde ver en directo online el Real Madrid vs. Chelsea de la Champions League 2022-2023: Dónde ver, TV, canal y Streaming

Los blancos reeditan frente a los 'blues' el duelo de cuartos del año pasado por un lugar en las 'semis'

El Real Madrid buscará este miércoles dar un paso de gigante hacia las semifinales de la UEFA Champions League. Los blancos reciben en el Santiago Bernabéu al Chelsea de Frank Lampard, que llega al choque en un momento convulso y como 11º clasificado en la Premier League inglesa.

SIGUE EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. CHELSEA DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2022-2023

El Madrid, por su parte, afronta el choque cargado de ilusión. Ferland Mendy, lesionado, es la única baja en la convocatoria de Carlo Ancelotti, que confía en que los suyos den el do de pecho en casa. En su once, se espera a los habituales, liderados por Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Eder Militao, Vinicius Junior o Fede Valverde. En el Chelsea, por su parte, destacan efectivos como Kai Havertz, Mateo Kovacic, el prometedor Mykhaylo Mudryk, Christian Pulisic o el ex del Atleti Joao Félix.

Vuelven a verse... un año después

Madrid y Chelsea, se da la circunstancia, ya se vieron las caras en los cuartos del pasado año. Entonces, pasaron los blancos, después de que ganasen por 1-3 en la ida en Stamford Bridge y de que, en la vuelta, remontasen al Chelsea un 0-3 adverso para acabar clasificándose. Después, ya se sabe, el Madrid eliminaría al Manchester City de una forma tremendamente heroica, antes de vencer al Liverpool en la final para conseguir su 14ª Liga de Campeones.

¿Cuándo y dónde es el Real Madrid vs. Chelsea?

PARTIDO Real Madrid vs. Chelsea FECHA Miércoles, 12 de abril de 2023 HORARIO 21:00 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (España)

¿Dónde ver en directo el Real Madrid vs. Chelsea?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ Liga de Campeones (M56)

M+ Liga de Campeones UHD (M441)

M+ Liga de Campeones BAR (Bar) 21:00 Sudamérica Star+

ESPN ARG: 16:00;

CHI: 15:00;

COL: 14:00 México TNT

HBO Max 13:00

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

Al igual que ha ocurrido en estas últimas temporadas, la Liga de Campeones es una competición que se puede ver solamente de pago en España. En ese sentido, el torneo se podrá ver de manera única en Movistar Liga de Campeones y todas sus variantes. Servicios, con todo y con eso, que no son gratuitos y tienen coste, pero que te contamos en estas líneas cómo se podrían contratar:

Movistar +

Movistar+ tiene diversas opciones de hacerse con los paquetes Fusión que existen. Eso quiere decir que se pueden ver las cadenas de televisión, con un paquete que, además, incluya la opción de contratar fibra óptica en el domicilio. O líneas móviles. Posibilidades distintas, así pues, para que cada cual escoja su favorita.

Orange TV

Contratar Orange TV es otra fantástica vía para todo aquel usuario que quiera ver la Liga de Campeones, pero también LaLiga española, la Segunda División, la UEFA Europa League y otros torneos. Esto es porque Movistar+ no puede contar con los derechos de estas competiciones en exclusiva, por lo que debe compartirlos con otras compañías.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, la UEFA Champions League se puede ver en directo o cuando así se quiera por cualquier dispositivo que disponga de acceso a Internet. Algo que es posible gracias a la aplicación oficial de Movistar+, así como por la misma web de la plataforma.

Hay una particularidad, a ese respecto. Y es que los partidos de cada semana se pueden ver por diferentes dispositivos gracias a una contraseña electrónica. Para conocer más detalles, se puede acceder a la siguiente página web: ver.movistarplus.es.

También está disponible para descargar la app oficial de Movistar+ en iOS en App Store y en Google Play. Aparte de ello, hay apps disponibles en Smart TV. Todo adaptado a cada cliente.

Más cosas: todos los partidos de cada semana en la Liga de Campeones se pueden ver en directo y en todos los lugares del mundo. Pero, además, hay redifusiones y la posibilidad de verlos 'on demand' o bajo demanda. Esto quiere decir, que cada cual puede seguir (en directo o en diferido) cada choque cuando y donde así lo desee.