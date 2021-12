El Real Madrid se mide este domingo al Cádiz de Álvaro Cervera, con las miras puestas en ser todavía más líder de Primera División. Los blancos comandan la clasificación en solitario, aunque intentarán aumentar su renta con Sevilla, Real Betis y Atlético de Madrid, sus más inmediatos perseguidores.

Aunque eso sí, deberá sobreponerse a un buen puñado de bajas. Carlo Ancelotti no podrá contar con Marco Asensio, Rodrygo Goes, Gareth Bale ni Andriy Lunin, todos ellos con Covid-19. Además, Luka Modric es seria duda, pues ha dado negativo en el último test y podría llegar. Sin embargo, no se espera que así sea. Tampoco está claro que vayan a estar Karim Benzema, Dani Carvajal, Mariano Díaz ni Isco Alarcón.

El Cádiz busca la sorpresa

Una coyuntura de la que el Cádiz intentará sacar tajada. El equipo amarillo también tiene varias bajas por lesión, aunque intentará la difícil misión de asaltar el Santiago Bernabéu para intentar salir del descenso.

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Real Madrid vs. Cádiz Madrid de LaLiga 2021-2022?

PARTIDO Real Madrid vs. Cádiz FECHA Domingo, 19 de diciembre de 2021 HORARIO 21:00 horas ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Dónde ver en directo online el Real Madrid vs. Cádiz de La Liga 2021-2022: Canal de TV y Streaming en vivo

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica ESPN

Star+ ARG y CHI: 17:00 COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

Como ha ocurrido en estos últimos años, el fútbol en España se puede ver por los canales de televisión de pago. Pero además, hay un choque cada jornada que se emite en abierto: a través de Gol Televisión. Un canal, por su parte, que asimismo se puede ver en las plataformas de pago. Servicios, por otra parte, que te explicamos en las próximas líneas cómo podrías contratar:

Movistar +

Movistar+ cuenta con muchas opciones variadas y distintas de paquetes Fusión. Eso quiere decir que se puede contratar las cadenas de televisión, con un paquete que tiene cuenta con óptica en el hogar. O bien líneas móviles. Varias posibilidades diversas, para que cada cual elija su preferida.

Orange TV

Orange TV es otra buena alternativa para el usuario que quiera ver la liga española, la Segunda División, la Champions League, la Europa League y más competiciones. Esto es porque Movistar + no puede contar con los derechos en exclusiva, por lo que ha de cederlos a otras compañías, que también tienen la opción de retransmitir cada duelo.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, LaLiga se puede ver por todo dispositivo y aparato que tenga acceso a Internet. Algo que es posible por la app oficial de Movistar + así como a través de la propia página web de la plataforma.

Hay un detalle: los choques de cada jornada se pueden ver por todos los dispositivos gracias a una clave electrónica. Para más información, se puede visitar el siguiente enlace web: ver.movistarplus.es .

También está disponible para descargar la aplicación oficial de Movistar+ en iOS en App Store y en Google Play . Aparte de ello, hay apps disponibles en Smart TV. Todo acomodado al deseo del consumidor.

Más particularidades: todos los partidos de cada semana se pueden ver en directo y desde cualquier parte del mundo. Pero además, existen redifusiones y la opción de ver cualquier encuentro 'on demand' o bajo demanda. O lo que es lo mismo, en el instante en el que el usuario así lo desee.