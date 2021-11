El pasado domingo, la Real Sociedad empató ante el Valencia en Anoeta y perdió así el liderato de LaLiga. Ahora, los de Imanol Alguacil buscan resarcirse haciéndose con otro primer puesto: el del Grupo B de la Europa League. Una posición que actualmente ocupa el AS Mónaco, club al que visitan este jueves desde el conjunto 'txuri-urdin'.

A día de hoy, la Real es segunda de grupo, con 6 puntos. 8 tiene el Mónaco de Niko Kovac, líder en solitario y donde milita el español Cesc Fábregas, que está lesionado y no podrá ser de la partida. Si el conjunto blanquiazul conquistase el Principado y el PSV no venciera al Sturm Graz austriaco en el otro partido del grupo, los de Imanol estarían ya clasificados de forma matemática para los dieciseisavos de Europa League.

Ambos están invictos en Europa League

La premisa, sin embargo, no es sencilla. Y es que en frente estará un equipo, el Mónaco, que todavía no ha perdido un solo partido de Europa League. Tampoco lo ha hecho la Real, que encadena invicta nada menos que diecisiete partidos oficiales. Mikel Oyarzabal, ya recuperado, podría ser la gran sorpresa de Imanol en el once.

¿Cuándo y dónde es el Mónaco vs. Real Sociedad?

PARTIDO AS Mónaco vs. Real Sociedad FECHA Jueves, 25 de noviembre ESTADIO Estadio Louis II, Mónaco (Mónaco) HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Mónaco vs. Real Sociedad?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar Liga de Campeones (M50 O114)

Movistar Liga de Campeones 2 (M52 O128)

LaLiga TV Bar 21:00 Sudamérica Star+

ESPN ARG y CHI: 17:00; COL: 15:00 México Fanatiz

FOX Sports 2 14:00

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

Al igual que sucedió en estas últimas campañas, la UEFA Europa League es una competición que es casi exclusivamente de pago en España. En ese sentido, el torneo se podrá ver de forma íntegra en Movistar Liga de Campeones y todas sus variantes. Sin embargo, hay un partido cada semana que se emite en abierto, a través de Gol Televisión. Una cadena, asimismo, que también está integrada en las principales plataformas digitales. Servicios, en ese sentido, que te contamos contamos cómo puedes contratar:

Movistar +

Movistar+ tiene muchas opciones distintas de paquetes Fusión. Eso quiere decir que se puedem contratar las cadenas de televisión, con un paquete que, además, tenga a su vez la opción de contratar fibra óptica en el domicilio. O bien líneas móviles. Varias alternativas, para que cada uno escoja su preferida.

Orange TV

Orange TV es otra gran posibilidad para el usuario que desee ver la UEFA Europa League, pero también LaLiga española, la Segunda División, la UEFA Champions League y muchas otras competiciones. Esto es debido a que Movistar + no puede contar con los derechos en exclusiva, por lo que ha de cedérselos a otras compañías.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, la Europa League se puede seguir por todos los dispositivos que tengan contratado acceso a Internet. Algo que es posible gracias a la aplicación oficial de Movistar +, así como por la propia web de la plataforma.

Hay una curiosidad: los encuentros de cada jornada de Europa League se pueden ver por diferentes dispositivos gracias a una clave electrónica. Para obtener más información, se puede acceder al siguiente enlace web: ver.movistarplus.es.

También está disponible para descargar la aplicación oficial de Movistar+ en iOS en App Store y en Google Play. Aparte de ello, hay apps disponibles en Smart TV. Todo amoldado al deseo del usuario.

Más aclaraciones: todos los envites de Europa League se pueden ver en directo y desde cualquier parte del planeta. Pero además, existen redifusiones y la posibilidad de verlos 'on demand' o bajo demanda. Esto quiere decir, que el cliente puede ver (o volver a ver) los encuentros cuando así lo desee.