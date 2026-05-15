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Dónde ver Chelsea - Manchester City: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma reciente de ambos equipos

Chelsea vs Manchester City
Chelsea
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Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el Chelsea y el Manchester City, además de las últimas noticias sobre los equipos.

Voetbalzone te ofrece un resumen con todo lo que necesitas saber sobre el partido, incluidos los detalles de la retransmisión por TV y en línea.

Retransmisión del Chelsea - Manchester City: canal de TV y streaming en directo.

La final de la FA Cup entre Chelsea y Manchester City se verá en directo por Viaplay. Aquí tienes el canal de TV y la opción de streaming para el partido.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

Chelsea contra Manchester City alineaciones probables

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Chelsea
CHE
Formación
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Manchester City
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Manchester City
MCI

Manager

  • C. McFarlane

Por ahora no hay lesiones ni sanciones confirmadas en el Chelsea, y la alineación aún no se ha anunciado. Se actualizará esta información a medida que se acerque el partido.

Con el Manchester City ocurre lo mismo: no hay comunicados oficiales sobre lesionados o sancionados, ni alineación confirmada. Habrá actualizaciones conforme se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Estado de forma reciente

CHE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
3/8
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

MCI
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

El Chelsea llega a la final en un momento irregular: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su último partido fue un 1-1 ante el Liverpool en la Premier; antes, perdieron 1-3 con el Nottingham Forest y 3-0 con el Brighton. La única victoria fue en la semifinal de la FA Cup contra el Leeds United (1-0). En total, marcaron cinco goles y encajaron seis.

El Manchester City, en cambio, llega en mejor momento: ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos y empatado uno. Su último encuentro acabó 3-0 ante el Crystal Palace, y antes venció 3-0 al Brentford. Solo cedió un empate 3-3 ante el Everton. Marcó doce goles y encajó cuatro, incluyendo el 2-1 al Southampton en la FA Cup.

Enfrentamientos directos

CHE

Últimos partidos

MCI

0

Victorias

1

Empate

4

Victorias

4

Goles marcados

13
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

El historial reciente favorece al City: de los últimos cinco duelos ha ganado tres y empatado dos. La última vez, en abril en la Premier League, venció 0-3 en Stamford Bridge; antes, en el Etihad, habían igualado 1-1. El Chelsea solo ha marcado cinco goles en esos cinco duelos, por once del City.

Clasificación

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