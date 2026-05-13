Premier League - Premier League Villa Park

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Retransmisión del Aston Villa - Liverpool: canal de televisión y opciones de streaming en directo.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

Aston Villa no podrá contar con Onana, Edwards ni Kamara por lesión; no hay sancionados. Once probable: Martínez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Tielemans, Barkley, Lindelöf; McGinn, Rogers, Watkins. Actualizaremos conforme se acerque el partido.

Liverpool viaja con muchas bajas: Mohamed Salah, Alisson Becker, Bajcetic, Leoni, Bradley, Endo y Ekitike. Su posible once: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Jones, Szoboszlai, Ngumoha; Gakpo.

Estado de forma reciente

En sus últimos cinco partidos, el Aston Villa ha logrado una victoria, un empate y tres derrotas. Su último partido fue un 2-2 ante el descendido Burnley en la Premier, resultado que aumenta la presión sobre el equipo de Emery. Antes, venció 4-0 al Nottingham Forest en la Europa League, pero en la liga perdió con el Tottenham (1-2) y con el Fulham (1-0). En cinco partidos ha marcado siete goles y encajado cinco.

ElLiverpool, con dos victorias, un empate y dos derrotas recientes, venció al Crystal Palace (3-1) y al Everton (1-2) fuera de casa, pero cayó ante el Manchester United (2-3) y el París Saint-Germain en la Champions (0-2). Su último encuentro, un 1-1 en Stamford Bridge, confirma la falta de regularidad en la recta final de la temporada.

Enfrentamientos directos

En los cinco últimos duelos de la Premier League entre ambos, Liverpool dominó. Los Reds ganaron tres, hubo dos empates y el Villa no sumó victorias. El último duelo, en noviembre de 2025 en Anfield, terminó 2-0 para Liverpool. En Villa Park, ambos encuentros terminaron igualados, incluido un 3-3 en mayo de 2024.

Clasificación

En la tabla, Liverpool es cuarto y Villa quinto; a dos jornadas del final, la lucha por la Champions sigue abierta.