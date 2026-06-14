¿Dónde ver a Suiza en el Mundial 2026 en directo? Canales de TV y transmisiones en vivo por Internet

¿Cuál es el próximo partido de Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El próximo partido de Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026 es un encuentro del Grupo B contra Bosnia y Herzegovina. Los equipos se enfrentarán durante la segunda semana de la fase de grupos del torneo.

Detalle Información Oponente Bosnia y Herzegovina Fecha 18 de junio de 2026 Hora de inicio (Chile Continental) 15:00 Estadio Los Angeles Stadium Ciudad Inglewood, California

¿Cuándo empieza la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Será la primera vez con 48 equipos y la primera organizada por tres países.

Con más partidos y una cobertura global sin precedentes, se espera que sea uno de los eventos deportivos más accesibles y con más transmisiones en streaming de la historia del fútbol.

Principales ventajas de ver el Mundial 2026 en Disney+

Acceso a los partidos más importantes (30 encuentros en vivo): Aunque los derechos totales de los 104 partidos pertenecen a la televisión satelital (DSports), Disney+ transmitirá una selección estratégica de 30 partidos en directo. Este paquete incluye: 22 partidos de la fase de grupos, 2 partidos de la ronda de 32, 2 partidos de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, Ambas semifinales y la Gran Final del torneo.

Cobertura y análisis con el sello de ESPN: Las transmisiones no se limitan al partido en sí. Contarás con todo el despliegue periodístico de ESPN, lo que incluye programas de análisis especializados antes y después de cada juego, resúmenes detallados, debates en vivo y la participación de reconocidos comentaristas de la región.

Comodidad y portabilidad total: Al ser una plataforma de streaming, puedes ver los encuentros en vivo o revivir los mejores momentos desde cualquier lugar en Chile a través de tu teléfono, tablet, computadora o Smart TV. Esto es ideal para seguir el torneo si te encuentras fuera de casa o en horas de oficina.

Optimización de costos: Si ya eres usuario del Plan Premium de Disney+, no necesitas contratar un operador de cable tradicional ni pagar un sistema de televisión por satélite exclusivo para disfrutar de los momentos más emocionantes y decisivos de la cita mundialista.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el torneo de fútbol más grande de la historia: 48 selecciones, 104 partidos y sedes en Estados Unidos, Canadá y México. Los aficionados tendrán más opciones para ver los encuentros: televisión, streaming, apps para smart TVs y servicios móviles ofrecerán cobertura en directo durante toda la competición.

Da igual si prefieres ver los partidos en casa, en directo mientras te desplazas o en varios dispositivos: habrá opciones oficiales en tu región. Desde la televisión abierta hasta plataformas de streaming premium, podrás seguir todas las fases, desde el partido inaugural hasta la final.

Planes y Precios de Disney+ en Chile

1. Disney+ Estándar con anuncios

Precio mensual: CLP 8.490

Características: Acceso al catálogo completo de Disney y películas/series de Hulu con interrupciones comerciales. Calidad de video Full HD (1080p) y reproducción en hasta 2 dispositivos en simultáneo.

2. Disney+ Estándar (Sin anuncios)

Precio mensual: CLP 10.990

Precio anual: CLP 91.390

Características: Todo el catálogo de Disney y Hulu sin anuncios. Calidad de video Full HD, descargas de contenido y reproducción en hasta 2 dispositivos a la vez.

3. Disney+ Premium