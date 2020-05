Divulgan capturas de WhatsApp que complican la situación de Sebastián Villa

En una serie de conversaciones con la hermana de Daniela Cortés, el delantero de Boca admite que golpeó a su ex y que estuvo embarazada.

Sebastián Villa prestará declaración indagatoria este viernes 22 de mayo para defenderse de la denuncia por violencia de género presentada por Daniela Cortés. Y en las horas previas a la presentación del delantero de Boca se dieron a conocer una serie de capturas de WhatsApp que forman parte del expediente judicial y comprometen mucho la situación del jugador: en distintas conversaciones con la hermana de la denunciante, el colombiano admite haber golpeado a su ex y confirma que ella estuvo embarazada.

Los chats, que fueron divulgados por TyC Sports, pertenecen al teléfono de Cinthya Cortés y dan cuenta de que las situaciones de violencia por parte del futbolista comenzaron hace más de un año. En una conversación del 8 de enero de 2019 Villa reconoce: "No sé qué me pasó, se me fueron las luces", mientras que en una charla del 1° de febrero del año pasado, cuando su cuñada le dice "no sos nadie para que le pegues", el atacante responde simplemente "sí, está bien".

Además, en un diálogo del 13 de mayo de 2019, el delantero le confirma a Cinthya que su novia estaba esperando un hijo: "Daniela está en embarazo, tiene dos meses". Este punto puede ser central para la causa, porque, tal como consta en el expediente, la expareja del jugador aseguró que el año pasado había perdido un embarazo a causa de los golpes.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Por otra parte, también se dio a conocer una charla entre las hermanas Cortés del 4 de abril de este año, tres semanas antes de que se hiciera pública la situación de violencia, en la que Daniela le cuenta a Cinthya que Villa comenzó a golpearla porque ella le ganó "una partida de Parchís" (el juego de mesa conocido como Ludo-matic en ).