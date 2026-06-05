Disney+ confirma la transmisión de la Copa Mundial de la FIFA™ en Chile mediante ESPN y ajusta sus tarifas de suscripción

Con miras al inicio de la Copa Mundial de la FIFA™ el próximo 11 de junio, Disney+ ha alineado su estrategia de contenidos deportivos para el público chileno. Los partidos del torneo de selecciones se emitirán en directo a través de ESPN, señal que se encuentra integrada dentro de la modalidad Plan Premium de la plataforma.

Esta oferta de eventos deportivos en vivo complementa la programación habitual de la señal, que actualmente mantiene los derechos de emisión de competiciones continentales y globales como:

La UEFA Champions League

La CONMEBOL Libertadores

La temporada de Fórmula 1

Detalles de la ventana promocional y costos en Chile

En paralelo al despliegue deportivo, la compañía activó una ventana de suscripción con tarifas reducidas dirigida tanto a nuevos usuarios como a aquellos que opten por reactivar cuentas antiguas.

El periodo de la campaña está fijado del 28 de mayo al 18 de junio. Durante este lapso, los planes de acceso a la plataforma tendrán un costo inicial desde los $8,490 pesos chilenos mensuales, valor que se mantendrá vigente durante los primeros dos meses posteriores a la contratación del servicio.

Actualización del catálogo de entretenimiento para junio

Más allá de la contingencia deportiva, la plataforma completará su oferta mensual con incorporaciones de los diferentes estudios de Walt Disney Company (incluidos Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic).

Los lanzamientos cinematográficos y televisivos programados para este mes incluyen: