Disfrutemos de la Champions League: un pase fenomenal al estilo Quaresma sorprende a toda la defensa del Arsenal

El enfrentamiento del martes por la noche entre el Sporting CP y el Arsenal, en los cuartos de final de la Liga de Campeones, no fue en absoluto emocionante. Ambos equipos demostraron tener muy bien organizada su defensa. Sin embargo, el defensa del Sporting Ousmane Diomande consiguió levantar al público de sus asientos con un pase incomparable.

Es bien sabido que la defensa del Arsenal suele estar bien organizada y es difícil de batir. Los Gunners son el equipo que menos goles ha encajado en la liga y, también en la Liga de Campeones, el equipo de Mikel Arteta solo ha recibido cinco goles.

Sin embargo, Diomande, internacional marfileño, logró sorprender por completo a la defensa londinense a los pocos minutos. El defensa central consiguió crear una gran ocasión a partir de una situación aparentemente imposible.

El marfileño recibió el balón cerca del círculo central y vio cómo el lateral izquierdo Maxi Araújo realizaba una buena carrera en profundidad. Con una trivela —un pase con el exterior del pie y el movimiento característico de Ricardo Quaresma—, el defensa dejó al uruguayo solo ante David Raya y sorprendió por completo al lateral derecho Ben White.

Araújo se quedó entonces solo ante el portero español y disparó con precisión. Sin embargo, Raya, como ha ocurrido a menudo esta temporada, logró distinguirse al desviar el balón con la yema de los dedos justo por encima del larguero. Así, el incomparable pase del marfileño acabó siendo uno que merecía un mejor destino.

Lamentablemente, este magnífico pase no fue un presagio del resto del partido, en el que predominó una defensa sólida y organizada, lo que hizo que apenas se crearan ocasiones de peligro.

Durante mucho tiempo pareció que el partido acabaría en un empate sin goles, hasta que el suplente Kai Havertz, en los últimos minutos, logró convertir en gol un bonito pase de otro suplente, Gabriel Martinelli: 0-1.