Director de la película Goal descarta una cuarta parte inspirada en Manchester United

Aunque los rumores aseguraban que podría existir una nueva película, el director lo negó categóricamente.

Si hay una secuela de películas que rinden tributo a lo que es el futbol, esas son las de Goal. En 2006 salió la primera entrega, siendo el protagonista Santiago Muñez, un joven mexicano que se ganó el cariño de todos por su paso por el Newcastle y el .

La saga cuenta con tres entregas, rodándose la última en el año 2009. En últimos meses, los rumores fueron bastante fuertes, asegurando que se planeaba un rodaje más, relacionándose íntimamente con el , uno de los clubes más famosos del planeta.

En entrevista con el portal inglés Palatinate, el productor Michael Jefferies se encargó de enterrar este rumor: "Estaba a media hora de casa cuando sonó el teléfono, y esta voz dijo: '¿Es Michael Jefferies?' Era un número desconocido, y él dijo: 'Es Freddy Shepherd (ex presidente de Newcastle)' y yo dije 'Hazte tonto a otro'. Él dice "No, no, no, estoy aquí en , en Las Vegas con (el vicepresidente de Newcastle) Douglas Hall. Hemos estado escuchando sobre tu película y entendemos que te estás acercando mucho a hacer la película con el Manchester United, ¿es cierto? "Y él dice: "Tengo seis palabras para ti: Que se joda el Manchester United".

Igualmente, Jefferies considera que la filosofía de las Urracas fue clave en el éxito de la saga más famosa entre los aficionados al futbol: "La herencia de Newcastle, y nuestra percepción de la herencia y los valores del club de futbol de Newcastle, siempre ha sido positiva. Creo que a todos los fanáticos les gusta el ".

Una cuarta parte basada en Manchester United habría sido el pretexto perfecto para darle continuidad a la historia de Goal. ¿Se retomará en algún momento la historia de Muñez o será un nostálgico recuerdo?