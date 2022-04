Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, y Marcos Llorente, futbolista del equipo rojiblanco, comparecieron este lunes en la previa al partido contra el Manchester City de este martes, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League. A continuación, las frases más destacadas que dejaron en la sala de prensa del Etihad Stadium.

MARCOS LLORENTE

"Ningún equipo sale a empatar, nosotros saldremos a competir y el resultado que sea, pues será".

"Está claro que en Liga llevamos una buena racha de victorias, pero los equipos pasan por rachas buenas y malas, ahora estamos en una positiva y hay que aprovecharlo".

"¿Favoritismo? No me fijo en esos detalles, nosotros pensamos en lo que tenemos que hacer mañana y son cosas que se viven desde fuera".

"El equipo está con ganas y ambición, es un partido importante y un rival difícil que viene haciendo grandes temporadas. El equipo tiene las ideas claras y saldrá un gran partido seguro".

DIEGO SIMEONE

"¿Qué aprendo de Guardiola? Lo me gusta de equipos como el City es el esfuerzo que tienen por recuperar el balón, da gusto verles jugar. Lo que me genera cosas importantes es ver a jugadores de esa calidad estar siempre activos y no dar por perdida ninguna pelota. Es lo que todos los entrenadores queremos".



"Lo que más me gusta son los equipos que juegan bien, como el Manchester City. Proponen cosas en ataque permanentemente, es un gusto verles jugar. Evoluciona en base a las grandes figuras que tiene, me despierta cosas importantes ver jugadores de la categoría de Sterling, por ejemplo. Le dan una cuota de talento al trabajo, que es lo que todos los entrenadores queremos".

"Es un partido largo. Cada uno propondrá lo que cree para un encuentro dividido en dos. Mañana tenemos el primero ante un rival que tiene un montón de herramientas".

"Con nuestra característica y manera de jugar de hace años, buscaremos seguir compitiendo como queremos".

"¿Si ellos tienen más presión? Presión tenemos todos. No sé si es la palabra. Tenemos responsabilidades, pero no tengo dudas de que el City tiene extraordinarios futbolistas. Tiene mejores futbolistas que nosotros. El City y el Bayern parten con más posibilidades por las características de sus planteles, pero el año pasado fue campeón el Chelsea porque fue mejor y ganó un torneo muy difícil".

"Las estrellas no son Simeone y Guardiola. El City y el Atleti tienen planteles muy buenos, muy completos, con características diferentes en lugares del campo, pero mucha jerarquía y personalidad. Será un partido de los futbolistas. Los entrenadores tratamos de ayudar, todos queremos ganar y repito: me da gusto ver jugar al Manchester City".

"El United tenía diferentes características al City. Más directo, más veloz. El City es más posicional. Tenemos que mejorar lo bueno que hicimos hace dos semanas atrás".

"Todos los que estamos en esta instancia aspiramos a llegar al lugar más lindo, que es ganar. Pero hay que competir. Y ojalá gane el que se lo merezca".