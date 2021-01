DIRECTO | Recogida de firmas candidatos a presidente del Barcelona, cuántas van, cuándo acaba el plazo y cuántas firmas hacen falta

Hoy, 11 de enero de 2021, acabó el plazo establecido por los Estatutos del para que los precandidatos entregaran las 2.257 firmas válidas que les debían permitir convertirse en candidatos a la presidencia del club azulgrana en las elecciones que se celebrarán el próximo 24 de enero.

Finalmente, sólo cuatro de ellos alcanzaron la cifra de corte. Se trata de Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa y Emili Rousaud, aunque está por ver si este último logra convertirse en candidato tras el proceso de validación de las firmas.

Los distintos candidatos fueron acudiendo durante la tarde del lunes al auditorio del Camp Nou para entregar las firmas recabadas según les había citado el club:

El club iniciará ahora el proceso de validación de las firmas que debe determinar si finalmente los cuatro aspirantes que han entregado más firmas de las necesarias se convierten de manera oficial en candidatos, los cuales se conocerán el próximo jueves, 14 de enero de 2021 a lo sumo.

Cabe decir que la candidatura de Laporta registró finalmente 15 firmas más, hasta alcanzar un total de 10.272. Según fuentes de la candidatura, "se añadieron a última hora procedentes de gente que las aportó cuando el recuento ya estaba cerrado en la sede".

20:48 | Lluís Fernández Alá presenta finalmente 1.177 firmas y se queda muy lejos de pasar el corte. El precandidato resolvió, igual que Farré, destruirlas en el club por lo que no se recontarán de forma oficial.

20:07 | Es ahora el turno de Víctor Font, que entrega sus 4.710 firmas y será candidato a la presidencia del Barcelona.

19:58 | Toni Freixa dice en Catalunya Ràdio que "estamos satisfechos de demostrar que el socio quiere debate".

19:53 | Xavi Vilajoana presenta 1.967 firmas y tampoco pasa el corte para ser candidato.

19:19 | Toni Freixa entrega sus 2.821 firmas en el auditorio del Camp Nou.

18:54 | El propio Freixa hace público que ha recogido 2.821 firmas, unas 500 más de las necesarias. A falta de validación, es casi seguro que será candidato a la presidencia.

18:44 | Toni Freixa critica la actitud de Benedito de no entregar las firmas al club. El que fuera hombre fuerte de la junta de Sandro Rosell insta a Benedito "a actuar con la responsabilidad que exige entregar las firmas al club porque ese es el mandato que se nos ha dado a los precandidatos independientemente de si son suficientes para convertirse en candidatos". Freixa, añade que "invito a los socios que han firmado por esta precandidatura que se pongan en contacto con el club a fin de que su apoyo no sirva para engordar otra precandidatura".

18:31 | ¡Por los pelos, Emili Rousaud! El que fuera delfín de Bartomeu finalmente ha presentado 2.501 firmas. Son apenas 244 más de las 2.257 necesarias por lo que su margen de error es mínimo. Habrá que esperar a que finalice el proceso de validación para saber si pasa el corte. El exdirectivo ha explicado a EFE que "estamos abiertos a pactos y contemplo hasta la posibilidad de incorporar a algún precandidato que ha quedado fuera".

18:30 | Agustí Benedito no se presentó en el club cuando debía hacerlo por lo que tampoco comparecerá en los comicios del 24 de enero. El precandidato ya había anunciado por la mañana que no alcanzaría las firmas necesarias y que tampoco acudiría al Camp Nou para brindar los apoyos recogidos.

18:23 | Laporta, radiante a la espera de saber que es oficialmente candidato a la presidencia del Barcelona.

18:21 | Pere Riera sigue a lo suyo, recogiendo firmas a pesar de que sabe que no pasará el corte.

