Directivos, jugadores y cuerpo técnico, culpables del fracaso de la Selección mexicana Sub 20

El Tricolor perdió sus tres compromisos y solo pudo anotar un tanto en el Mundial.

La Selección mexicana cayó eliminada de la peor forma del Mundial Sub 20. El Tricolor perdió 1-0 con , firmando tres derrotas en la fase de grupos y regresando a casa con solo un gol anotado y seis recibidos.

Las expectativas generadas por el equipo de Diego Ramírez eran mucho mayores a lo mostrado en . Y es que no solo los resultados fueron decepcionantes , el funcionamiento y las actuaciones de las figuras quedaron a años luz de lo esperado, recordando que las casas de apuestas colocaban al equipo nacional como el sexto favorito para llevarse el certamen.

Como suele ser común en el futbol mexicano, se comienzan a buscar culpables del papelón del Tri, señalando a Diego Ramírez y a algunos jugadores que no han estado en su nivel. Sin embargo, el análisis no puede ser tan simplista, existiendo distintos personajes que también son responsables de la penosa actuación de la Sub 20.

A Diego ni los técnicos históricos del futbol 🇲🇽 lo están perdonando en este Mundial Sub 20 ❌



"Lainez es un jugador que NO tiene ritmo", le espetó a @YoSoyChavaPerez este entrenador que ganó uno de los 2 títulos más importantes de la Selección



➡ https://t.co/b32tdq2Gar pic.twitter.com/6GhDHWU6LW

Los menos señalados han sido los directivos : Siempre se ha dicho que la Selección mexicana debe ser la prioridad de la familia del futbol, aunque lógicamente, los clubes siempre velarán por sus intereses. José Juan Macías reportó dos semanas más tarde de lo esperado, mientras América y decidieron no ceder a Carlos Vargas y Jonathan González, respectivamente.

Ambos juveniles fueron secundarios para sus planteles en la Liguilla, resultando un capricho y sin dudas, pudiendo aportar a un combinado con el que realizaron un proceso y del que se quedaron fuera por motivos inexplicables.

Diego Ramírez recibió la oportunidad más importante de su carrera, desperdiciándola y mostrando que aún no está preparado para un reto de ese calibre. Los conocimientos y su colaboración al cuerpo técnico de Miguel Herrera eran plausibles, pero una labor formativa y la responsabilidad de encabezar una selección de límite de edad tienen un alto grado de complejidad.

Aún con el talento que presumía el equipo en la delantera, el plantel estaba sumamente desequilibrado, pues en la defensa y el mediocampo de contención se mostraban las mayores falencias de la generación. Al finalizar el juego contra , el técnico Diego Ramírez señaló en repetidas ocasiones que su plantel tenía una debilidad mental de la que nunca se pudo recuperar, otro de los puntos que lo penalizó.

Finalmente y para la mala suerte del equipo, sus figuras se encontraban lejos de su mejor versión. Diego Lainez y José Juan Macías nunca aparecieron en el torneo, teniendo el matiz de que antes del torneo solo entrenaron cuatro días con el grupo. En la mayoría de ocasiones, el equipo se debe de adaptar el sistema a sus jugadores más talentosos, y esta ocasión sucedió lo contrario por la escasa preparación.

Vendrá una época de reflexión en Selecciones menores, pues en los últimos años atraviesan horas bajas. Un fracaso con muchos muchos culpables, resultará ver quién dará la cara ante el ridículo.