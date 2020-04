Directivo del Napoli defiende la temporada de Chucky Lozano

El club Napolitano entiende que el delantero llegó lesionado a su institución, prohibiéndole rendir al máximo.

La temporada del Chucky Lozano con el no ha estado a la altura de las expectativas generadas. En verano, los Gli Azzurri lo convirtieron en el fichaje más caro de su historia, anotando solo tres goles hasta el momento entre todas las competencias.

Se sabe que el futbolista no es del gusto de Genaro Gattuso, técnico que desde que llegó, decidió relegarlo a la banca, entregándole oportunidades de jugar a cuentagotas. Sin embargo, la directiva aún confiaría en el talento del mexicano hacia el futuro.

Cristiano Giuntoli es el gerente deportivo del Napoli, entregando en una entrevista a Sky Sports palabras positivas sobre Hirving: "Llegó pero no estaba bien físicamente debido a una lesión en la rodilla, le tomó un tiempo ponerse en forma, hizo buenos partidos con Carlo como segundo delantero, para alargar el equipo. No lo hizo muy bien, pero no fue tan malo como usted dice. Es una herencia del club, un chico que mostrará lo que puede hacer".

Más equipos

La próxima temporada pinta llena de incertidumbre para el atacante de la Selección mexicana, pues distintos reportes aseguraban que se le buscaría la salida del club debido a los pocos minutos que ha disputado. Entre toda esa nube negra, llegó un elogio necesario.