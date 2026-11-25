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Dinamo Zagreb vs. Bayer Leverkusen: hora de inicio

Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 12:45 Stadion Maksimir

El Dinamo Zagreb recibe al Bayer Leverkusen en la Europa League. El partido se disputa en el estadio Maksimir de Zagreb.

El equipo local llega con confianza. El Dinamo ganó el domingo por 3-2 al NK Istra 1961 en la liga nacional y ha sumado cuatro victorias en sus últimos cinco partidos oficiales.

También le ha ido bien últimamente en Europa. En la Europa League, el Zagreb se impuso por 2-0 al Sunderland a domicilio. Su entrenador, Jerko Leko, puede apoyarse en esta racha.

El Bayer Leverkusen ha recuperado terreno tras una etapa irregular. El sábado, el equipo de Carles Martinez ganó por 4-0 al Paderborn en la Bundesliga.

Antes, sin embargo, había sufrido varios reveses. El Leverkusen perdió por 0-1 contra el Marsella en la Europa League y por 4-2 en casa del Stuttgart en la liga.

En la fase de liga de la Europa League, el Leverkusen ocupa el séptimo puesto y el Zagreb, el noveno. Ambos equipos están, por tanto, cerca en la clasificación.

Repasamos toda la información sobre la hora de inicio, la retransmisión y el estado de forma de ambos equipos.

Los temas de la semana: ¿Cómo les ha ido al Dinamo Zagreb y al Bayer Leverkusen?

El Dinamo Zagreb ha conseguido cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente ganó por 3-2 al NK Istra 1961. En la Europa League se impuso por 2-0 al Sunderland a domicilio y también venció por 3-1 en casa del NK Varazdin. Su balance es de nueve goles a favor y siete en contra; la única derrota llegó por 0-1 ante el Rudes.

El Bayer Leverkusen acumula tres victorias y dos derrotas. En su último partido ganó por 4-0 al Paderborn. Antes venció por 2-1 en casa del Colonia, perdió por 0-1 ante el Marsella y cayó por 4-2 en Stuttgart. En la Copa de Alemania, el Leverkusen se impuso por 5-2 al Núremberg. Su balance goleador es de 14 a favor y nueve en contra.

Dinamo Zagreb vs. Bayer Leverkusen: alineaciones

Dinamo Zagreb vs. Bayer Leverkusen: estado de forma

Dinamo Zagreb vs. Bayer Leverkusen: enfrentamientos directos

Dinamo Zagreb vs. Bayer Leverkusen: clasificaciones