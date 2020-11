Dimayor se quedó con 35 clubes: Cúcuta fue desafiliado

Este miércoles, la Dimayor perdió a uno de sus clubes socios luego de la decisión tomada por la Asamblea en reunión virtual. En ella se ratificó la desafiliación del Cúcuta Deportivo luego de perder el reconocimiento deportivo por parte del Ministerio del Deporte y entrar en proceso de liquidación por decisión de la Superintendencia de Sociedades.

Con 31 votos a favor, 1 en contra y 2 en blanco y ante la ausencia del Deportivo Pereira, se ratificó la decisión de excluir al conjunto Motilón que ya había perdido tres partidos en el escritorio, ante América y Nacional, por la Liga y ante Tolima, por la Copa. Cúcuta tampoco fue tenido en cuenta para la Liguilla de eliminados que se sorteó el pasado lunes con los 11 equipos eliminados de los Cuartos de Final del campeonato.

Así, la División Mayor quedó con 35 clubes y la Liga con 19, situación que se mantendrá hasta mediados del próximo año cuando se busque no solo un nuevo ascenso a la primera división, sino también un nuevo equipo para la segunda categoría.

De esta manera se marca el final de un club con 96 años de historia, un título de Liga y tres títulos de ascenso, todo por la terrible administración de José Augusto Cadena que dejó a la capital de Norte de Santander sin uno de sus hijos más queridos.

