Dimayor rectifica: Andrés Andrade y Jarlan Barrera, habilitados para jugar ante América

Después de varias horas de dudas y no saber a ciencia cierta qué iba a pasar con el partido ente y , la Dimayor tuvo que reconsiderar su decisión de sancionar a los jugadores Andrés Felipe Andrade y Jarlan Barrera.

Luego del fuerte comunicado del equipo paisa, en el que argumentó su descontento por la decisión pues todas las leyes estaban a su favor, el ente rector del fútbol colombiano rectificó la sanción y habilitó a los futbolistas para esta noche.

Sin embargo, en la Resolución se aprecia que la reconsideración surgió por solicitud del presidente de la entidad, Fernando Jaramillo y no así por los recursos legales presentados por Atlético Nacional.

El partido correspondiente a los Cuartos de Final tendrá lugar en el Pascual Guerrero desde las 8:00 p.m.

