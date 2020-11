Dimayor ratificó victoria de América ante Patriotas y jugará ante Atlético Nacional

está listo para jugar mañana ante en el Pascual Guerrero, luego de ganar el litigio ante Patriotas, por los puntos de la fecha 13 y supuesta inscripción inválida del arquero Juan Diego Jaramillo por parte del cuadro caleño.

Tras la reunión del Comité Disciplinario, la decisión fue ratificar la victoria en cancha del América ante los boyacenses. Por lo tanto, el equipo Escarlata conservará los tres puntos y hará parte de los Cuartos de Final de la Liga.

Patriotas reclamaba la victoria luego de conocer el fallo en última instancia del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, en la que le indicaba la inscripción ilegal de Jaramillo.

Por su parte, América contaba con el documento de la Dimayor en el cual el ente avalaba el registro del jugador y lo habilitaba para la competencia entre el 10 y el 15 de octubre pasado.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world