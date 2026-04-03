Diez meses después... La «hoja mágica» de Blan reaviva el corazón de Consesao con el Al-Ittihad

El partido entre Al-Ittihad y Al-Hazm, que enfrentó a ambos equipos este viernes por la tarde en la 27.ª jornada de la Liga Profesional Roshen, supuso el regreso al protagonismo del jugador Abdulrahman Al-Aboud, quien realizó una actuación destacada en la que demostró sus habilidades técnicas y contribuyó de forma evidente al desarrollo del encuentro.

Al-Aboud entró como suplente en el minuto 64 de la segunda parte, en un intento del técnico portugués Sérgio Conceição por reforzar el ataque del Al-Ittihad.

Y, efectivamente, Al-Aboud logró marcar el primer gol del partido en el minuto 72 de la segunda parte, tras recibir un pase mágico del argelino Hossam Aouar.

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Este es el primer gol de Al-Aboud esta temporada en todas las competiciones, ya que ha sufrido claramente en los últimos tiempos, tanto por la marginación del entrenador portugués como por las lesiones.

El último gol que marcó Al-Aboud se remonta al 15 de mayo de 2025, cuando batió la portería del Al-Raed en la jornada 32 de la pasada temporada de la Liga Roshen, donde fue una de las bazas más importantes en aquel momento para el exentrenador francés Laurent Blanc.

Al-Aboud regresó tras 10 meses para dejar su primera huella esta temporada, dando un respiro al Consesao, que sufre resultados irregulares y un claro descenso con amenazas de destitución.







