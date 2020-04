Diego Vázquez: "Por algo estamos primeros"

El entrenador de Motagua le respondió a sus críticos y opinó sobre la reanudación de la Liga Nacional.

Diego Vázquez generó polémica en el fútbol hondureño cuando dio a entender que Motagua debería coronarse campeón del Torneo Clausura, dada la situación generada por la pandemia de coronavirus, que obligó a frenar la competencia. Muchas voces se levantaron contra las declaraciones del entrenador, quien aclaró sus dichos.

"Yo no lo dije en esos términos, sino que los 27 puntos nos costaron sangre y los que están en esto saben lo que cuesta cada partido, imagínate ganar cuatro clásicos: dos a Olimpia y Real . Con Marathón empatamos, pero esto cuesta mucho. Cada punto cuesta trabajo de todos: técnicos, los jugadores, directivos. Por algo estamos primero", declaró el técnico argentino.

Sobre la posibilidad de reanudar el torneo, Vázquez opinó: "Hay que ser solidario y con un mes ya perdimos todo el entrenamiento, la forma colectiva y física que teníamos. Si hay que retomar, hay que realizar una pretemporada y me parece algo ilógico hacerlo para terminar un campeonato".

También se refirió a la chance de que se anule la competición: "Tendrían que declarar nulo los dos torneos porque las bases son Apertura y Clausura, entonces el anterior tampoco serviría porque los contratos son así. No me parecería algo lógico y más con el 70% del torneo jugado. Independientemente de quien se vea beneficiado y que no es momento para buscar eso, es la realidad".

Por último, dijo que no le preocupa volver a jugar, si esa es la decisión que se toma. "Nosotros tenemos mucho tiempo de trabajar y hay jugadores que tienen más de seis años y eso es una ventaja, pero en lo demás, todos los equipos estamos igual porque nadie ha entrenado, ni competido. En ese sentido diría que estamos igual y no es algo que me preocupe. Cuando decidan empezar haremos lo mejor, si es que es esa la decisión. No es algo que se mire viable, ni lógico para un país pobre como lo han hecho en otras latitudes", sentenció.