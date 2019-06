Diego Lugano recordó el incidente entre Jara y Cavani: “Hay códigos que no se manchan”

El excapitán de Uruguay recordó el polémico episodio entre ambos futbolistas en la Copa América de 2015. Además, comentó la ausencia de Claudio Bravo.

En la antesala al cruce frente a , en recordaron la polémica entre Gonzalo Jara y Edinson Cavani en la edición 2015 de la . En aquel duelo, que terminó 1-0 a favor de la escuadra nacional, ambos futbolistas se enfrentaron por los cuartos de final terminando con el delantero charrúa expulsado por golpear al defensor central.

A cuatro años de aquel episodio, Diego Lugano, excapitán de la Celeste, rememoró la situación y le envió un recado al zaguero que actualmente milita en .

“Nosotros entendemos que hay códigos que no se manchan. En Uruguay tenemos una manera de pensar muy especial en el fútbol y hay cosas que no se hacen y no se dicen. El papá de Cavani tuvo un accidente de tránsito mortal y 'Edi' estuvo por volver, pero decidió jugar antes y el jugador chileno se lo recordó todo el partido. Son cosas muy delicadas y que no se aceptan”, señaló en diálogo con El Gráfico.

Y agregó que “después, ustedes los chilenos lo cubrieron por el tema del dedo, pero eso no le importa a nadie, eso pasa siempre en el fútbol, pasó y va a pasar, son cosas que yo también he hecho y hay algunas mucho peores, pero los temas familiares delicados son sagrados“.

Por otra parte, comentó la ausencia de Claudio Bravo en la nómina de Reinaldo Rueda. “Me sorprende un poco, es una baja tremenda. Sin duda es gran responsable por poner a Chile en los primeros lugares mundiales, es un gran profesional, con una carrera intachable. No me quiero meter ni opinar, pero lamentablemente uno escucha cosas en la interna que en todo grupo siempre hay. Esperemos que nada de eso dañe la trayectoria ni la imagen que tiene Bravo”, señaló.

Finalmente, destacó a las figuras del combinado nacional: Alexis Sánchez y Arturo Vidal. "Sánchez estuvo más relegado, sin el protagonismo al que estaba acostumbrado a tener, obviamente en un club gigante como es , donde no es fácil, pero todavía lo veo con vigor. Bueno, Vidal también, jugando en un grande como el Barça, un tipo que ha ganado todo por donde ha pasado, sigue siendo un poco el alma de este Chile y creo que va a estar en un altísimo nivel en la Copa América", cerró.