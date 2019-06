Diego Lainez no se plantea volver a México y apuesta por triunfar en el Betis

Salvo decisión del Betis, la opción de que Lainez regrese a su país está descartada

Son sólo rumores. Y por el momento, a pesar de lo publicado y comentado, Diego Lainez no se plantea un futuro inmediato lejos del Real . En las últimas horas, según varios medios de comunicación mexicanos, existía un interés muy fuerte en conseguir la repatriación del joven talento mexicano que no está teniendo demasiada fortuna como verdiblanco. Y es que no hace mucho se apuntó que se podía abrir la puerta a su regreso al América. Según apunta el diario 'El Universal', su club de origen pretende la cesión del futbolista bético tras el poco protagonismo que ha tenido en Heliópolis desde su llegada en enero.

Sin embargo, fuentes cercanas al jugador, consultadas por Goal, consideran que Diego dio el salto a Europa convencido de triunfar y que no está en su ánimo volver a su país hasta no haber conseguido su objetivo en el fútbol español. A pesar de no haber tenido demasiado protagonismo en su primera temporada como bético, Lainez confía en poder triunfar y ahora mismo sólo se plantea charlar con Rubi, su nuevo entrenador, planificar bien la temporada y rendir a satisfacción en el cuadro bético.

Por el momento, a pesar de conocer el interés de varios clubes, nadie en el Real Betis Balompié cree que Lainez deba salir de la entidad. Al contrario. En el club le transmiten serenidad y paciencia, pues están convencidos de la categoría de su fútbol y creen que esta temporada podría explotar toda su calidad en el Villamarín. Lainez tiene contrato hasta 2024 y en todo caso, quiere saber, de primera mano, qué planes tiene el nuevo entrenador para él. Pero ahora mismo, ni él ni su entorno se planean un futuro inmediato lejos de Heliópolis.