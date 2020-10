Diego Godín: "Alexis Sánchez es el más desequilibrante de La Roja"

El capitán de la Selección de Uruguay anticipó el debut frente a Chile en el inicio de las Eliminatorias elogiando a su excompañero en Inter.

La Selección chilena inicia su camino rumbo al Mundial de 2022 con un duro partido como visitante ante Uruguay, por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Y en la antesala a este cruce, el que se llevará a cabo en Montevideo, el capitán de la Celeste, Diego Godín, entregó conceptos sobre el presente de La Roja, elogiando principalmente a su excompañero en : Alexis Sánchez.

" es una Selección que ha mantenido regularidad en los últimos años, es ganadora y con grandes figuras mundiales. Así ganó dos Copas América. La respetamos por lo que siempre hacen dentro del campo", reconoció el actual defensa del .

Diego Godín espera "hacerle daño" a Chile

Respecto al Niño Maravilla, el charrúa sostuvo que "lo conocía como rival y en Inter lo pude conocer de cerca. Es un jugador con un entusiasmo y unas ganas impresionantes. Eso lo hace diferente y lo que ha hecho a este Chile, tan competitivo y ganador de dos consecutivas. Individualmente es el más desequilibrante de La Roja, mete pases de gol de calidad, es el que genera más, así que hay que estar atento en cualquier parte del campo en donde reciba la pelota".

Alexis Sánchez, la bandera de Rueda en las Eliminatorias

Por otra parte, tuvo palabras para Arturo Vidal, quien se sumó esta temporada como refuerzo de los lombardos. "Con (Arturo) Vidal no estuve nada en Inter, pero lo conozco. Es un gran jugador, competitivo, con mucha calidad y sus experiencias hablan por si solas".

Finalmente, se refirió a las bajas que tendrán ambos seleccionados, las que, según el ex , "no van a cambiar mucho el funcionamiento, al menos por parte de nosotros. Ambos equipos tienen una base y el partido no va a estar condicionado. Será un partido duro, pero competitivo, y nosotros tenemos la ilusión de ganarlo", cerró.