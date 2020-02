Diego Costa sigue acelerando para jugar el primer asalto ante el Liverpool

Nada más empatar en Mestalla, el Atleti tiene al en su punto de mira. Y por supuesto, Diego Pablo Simeone tiene que estar pendiente de la enfermería. Por lo pronto, parece que el Cholo sí podrá recuperar efectivos para enfrentarse en la ida de los octavos de Champions a los "reds", pero hasta última hora no sabrá exactamente qué piezas tendrá y cuales no, porque algunos van a llegar realmente "justos" a la cita. De entrada, Diego Costa se ha marcado como objetivo jugar el partido de Champions ante el Liverpool y Yannick Carrasco también podría de disponer de minutos.

En el último entrenamiento oficial del equipo rojiblanco, estuvieron tanto Costa como Carrasco. En el entrenamiento también estuvo Morata, quien ya jugó unos minutos ante el . Salvo giro imprevisto de última hora, el delantero madrileño se prefila como titular, mientras que Diego Costa y Carrasco aceleran para intentar llegar a la gran cita de la temporada. Esas son las buenas noticias para Simeone. Sabe que podrá contar con Morata, que seguramente también podrá jugar Carrasco y que Diego Costa podría tener algunos minutos

No obstante, el argentino va a tener casi imposible poder tener disponible a Héctor Herrera y a Joao Félix. El mexicano estuvo entrenándose en el campo anexo y realizó carrera continua, pero no está del todo recuperado y tiene pinta de que no podrá estar con el grupo. Tampoco llegaría João Félix, quien estuvo haciendo trabajo alternativo en el gimnasio. El portugués parece que no llegará al partido de Liga de Campeones, salvo milagro de última hora.

Simeone apura contra el crono y sabe que necesita armar una alineación lo más compacta posible, porque en Champions y ante el vigente campeón de Europa, cualquier error puede ser fatal. Morata, Carrasco y Diego Costa sí estarían a punto. Joao Félix y Herrera lo tendrían bastante complicado.