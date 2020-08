Diego Costa: "Quiero ganar la Champions por nuestra afición, se lo merece más que nosotros"

El delantero del Atlético de Madrid ha concedido una entrevista en la web del club, donde ha repasado la actualidad rojiblanca.

Diego Costa, delantero del Atlético de Madrid, ha concedido una entrevista en la web del club, donde ha repasado la actualidad rojiblanca. El de Lagarto ha ponderado las posibilidades del equipo colchonero en la Champions League y ha hablado del choque ante el Leipzig alemán, pero sobre todas las cosas, ha querido acordarse del importante papel de la hinchada rojiblanca Costa cree que "la afición del Atleti es la mejor del mundo. Tenerlos nos empuja mucho y no tenerles cerca es negativo. No tenemos a nuestra gente al lado, pero hay que pedirles que estén en casa animando y vibrando con el equipo. Vamos a dar la vida para conquistar la Champions".

Costa se emociona al hablar de los aficionados atléticos y confiesa que se alegraría de ganar el título este año, pero que aún más se alegraría por los aficionados: "Ojalá nos toque este año y les demos una alegría. Sería feliz de ganar la Champions por nuestra gente. Ellos se lo merecen más que nosotros", ha asegurado. Ha insistido después en que "no podemos quitarle la ilusión a la gente. La gente tiene esa ilusión y ojalá les hagamos felices, pero tenemos los pies en la tierra. No va a ser fácil. Nos toca un equipo muy difícil, si pasamos nos tocará otro equipo muy difícil y en la final, otro muy, muy díficil, esto lo sabemos y lo tenemos claro", dice.

Acerca del partido ante el Leipzig, Costa afirma: "Intentaremos corresponder a la gente, salir enchufados y hacer un gran partido. Ojalá que nos salga bien. Es un partido único, muy complicado", porque para el hispano-brasileño "ellos tienen un equipazo, suelo ver la cuando estoy en casa. Tocan muy bien la pelota y saben lo que hacen. Han llegado a cuartos y no tienen presión. Va a ser un partido muy complicado. A un partido puede pasar cualquier cosa, estará igualado", explica.

Y sobre su recuperación física y su mejor estado tras el parón por la Covid-19, Costa ha explicado: "Lo que estamos viviendo ahora es una situación muy rara por culpa del virus. Aproveché para coger tono, estar mejor físicamente y no dejar el tiempo pasar. Dentro de las dificultades he tenido que aprovechar. Me preparé para volver, para no sufrir lesiones. Había muchos partidos seguidos y quería volver bien, tener buena secuencia para coger tono físicamente. Llevo tiempo buscando eso", asegura.