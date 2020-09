Diego Carlos: "Mantengo mi atención en el club en el que estoy"

El defensa del Sevilla declaró estar centrado en el cuadro hispalense en una entrevista para SporTV.

Diego Carlos concedió una entrevista al programa 'Bem, Amigos!' de SporTV, y repasó algunos aspectos de la actualidad, como su futuro o su primer duelo ante Leo Messi.

"Una cosa que tengo clara es que tengo que seguir haciendo mi trabajo. Mantener mi atención en el club en el que estoy, porque creo que el fruto de mi trabajo, todo lo que estoy haciendo, si Dios quiere, me abrirá la puerta de la selección brasileña, y poder participar y estar junto a nuestro país"

Su primer duelo ante Messi

"Durante la semana del encuentro, todos ya preparaban algo. Dijeron que es un extraterrestre, que cuando atrapó el balón en su pie hizo algo que nadie creyó, y nunca había jugado contra él. Y en el primer encuentro... Es difícil pararle. Cuando gana confianza, se va".

El no le quiere vender

Sobre el futuro del central habló el presidente del Sevilla, Pepe Castro. En una entrevista a 'MARCA', el dirigente dejó claro que no entra entre los planes del cuadro hispalense deshacerse del defensa.

"Nosotros tenemos un plan de negocio que no vamos a cambiar. Cuando entendemos que alguien paga por un jugador un precio por encima de lo que vale, lo vendemos y volvemos a invertir. De aquí al 4 de octubre pueden ocurrir muchas cosas. No depende sólo de nosotros. Ahora sólo pensamos en hacer un buen equipo y a día de hoy no tenemos intención de vender a ningún futbolista. Será el mercado el que marque", expresó.