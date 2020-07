Diego Braghieri despeja toda duda: Si hubiese tenido un problema, no estaría acá"

El defensor central argentino desmintió las versiones que lo ponían apartado del plantel por diferencias con la dirigencia.

Feliz por regresar a los entrenamientos individuales, a la expectativa de que se pueda confirmar el reinicio de la Liga y sin titubeos a la hora de afrontar temas espinosos, Diego Braghieri habló con varios medios de comunicación en conferencia de prensa virtual.

El ex- respondió a la pregunta de Goal sobre los rumores del pasado mes de abril, en los que se señaló que él y su compatriota Alberto 'Tino' Costa habían sido separados del plantel, tras diferencias con la dirigencia, al no llegar a un acuerdo sobre la rebaja salarial para darle una mano al club.

"Como lo hemos salido a decir, como lo hemos desmentido: fueron todos rumores. Si yo hubiese tenido un problema con la dirigencia, no estaría acá. Si yo no hubiese querido aportar mi granito de arena para el club, no estaría acá. Todos los que estamos en el plantel, hasta 'Tino', que no sé cómo fue su negociación, pero hasta el momento que estuvo, 'Tino' también aportó lo suyo para el club", aclaró enfáticamente.

Y continuó: "Todos hemos aportado, todos seguimos aportando, todos llegamos a una negociación no solo para bien de nosotros, sino para bien del club. Somos conscientes y entendimos muy bien que en este momento no hay fútbol y se achicaron muchísimo los ingresos del club. Nosotros, para que la gente que sigue trabajando en el club, pueda seguir cobrando su sueldo, nosotros teníamos que dar nuestro aporte, lo dimos y por eso estamos acá. Te lo vuelvo a repetir, fueron todos rumores falsos".

Si bien Costa llegó a un acuerdo con el club para dar por terminado el contrato, las razones obedecieron a temas netamente futbolísticos: el volante argentino buscaba continuidad y minutos en cancha, los que con Osorio en su concepto seria difícil de obtener.

Braghieri también habló de su próxima terminación de contrato, este 31 de diciembre. El que fuera elegido como uno de los mejores defensas del continente en 2017, se mostró con disposición para prolongar su vínculo con los antioqueños, aunque tiene claro que dependerá de varios factores: Cuándo y cómo reiniciará el campeonato colombiano, su nivel y lo que la dirigencia decida en su momento, serán las claves para llegar a un acuerdo. "Mi familia está feliz en Medellín y estoy dispuesto a renovar si se da", expresó.

Finalmente expresó su admiración por Juan Carlos Osorio, a quién calificó de "mente brillante" y de quién todos los días aprende conceptos e ideas, no solo par aplicar en la cancha, sino también en un futuro por si decide convertirse en técnico. "Ojalá pueda llegar a ser como él", puntualizó.